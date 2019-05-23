新資助模式23校削班　津貼設限SEN學生支援不足

政府將由下學年起改變融合教育資助模式，整合學習支援津貼、小學加強輔導教學計劃及融合教育計劃，按有特殊教育需要(SEN)學生人數計算學校可獲津貼額，及額外提供的常額教師職位。不過，有教育界調查發現，部分小學在「新學習支援津貼」計劃下被削減班數及教師編制，影響教育質素，亦有錄取大量SEN學生的學校因津貼設上限，未能提供足夠支援予學生。



立法會教育界議員葉建源於本月初向全港公營小學發問卷，收回75份有效回應，發現實施新制雖令學校所得資助額增加，但有23間受訪小學被削減班數、21間出現超額教師。5間受訪學校因津貼額超出上限，未獲得與SEN學生人數相應的津貼，43%受訪學校反對津貼「封頂」，憂慮支援不足影響教學。



葉指出，舊制下學校每班「加輔班」設一名常額教師，新制下則設3級指標讓學校以津貼換取常額教師職位，惟指標門檻過高，令部分學校無法保留原有加輔班常額教師。他又提到，有學校因新制下加輔班全面被取締，總班數減少，導致校長被迫降職，副校長、主任級教師及文書助理等職位減少，整體教學人員編制大受影響。



聖公會基樂小學校長溫志揚指出，該校原有2名加輔班教師，在新制下只符合指標一，獲准換取1名支援教師。他表示，教育局原承諾讓其保留該2名老師教席，而該校下學年將開設特殊教育統籌主任(SENCo)一職，下學年該校教學人員編制應由48人增至49人。不過，局方其後向他稱，由於該校有1名常額教師退休，須以該空缺吸納其中1名加輔班教師，變相下學年整體教職員只能維持48人。



另外，新制下以SEN學生人數計算津貼額，每名第2層支援學生津貼額為1.5萬港元，第3層支援為6萬港元；學校累計津貼總額若達60萬、160萬、220萬港元，可按指標換取津貼及支援教師。獻主會溥仁小學校長王志聰指出，按該校SEN學生人數計算，資助額應達280萬港元，惟當局以220萬港元「劃線封頂」，質疑若當局認為學生有需要，為何要設上限分薄每名學生可得資源。



葉建源批評，有關改變是教育局對學校造成「人為動盪」，只因當局改變計算方式而對學校造成影響，認為局方應讓學校按校本需要選擇是否轉制。又要求當局讓學校在轉制後，保留原有教學人員至自然流失，降低各級指標門檻，以及取消資助額上限。

