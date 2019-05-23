外甥爆何鴻燊逼賣港聯36%股份　開價367.5萬

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益，分別被控受賄、行賄和公職人員行為失當3罪。案件今日(23日)續審，何鴻燊的外甥、時任港聯航空行政總裁謝天賜續作供。他形容港澳碼頭直升機場擴建計劃是他的「baby」，自他1998年負責直升機業務時已有這個構思。



他續指，政府在2006年8月始就計劃刊登招標書，雖他當時已沒有港聯航空的股份，但見陳連出了標書也似乎不知道，他不想自己構思的計劃落入其他公司，遂向何鴻燊表示打算成立一間公司投標，並指若中標會「畀番何生大股」 ，何當刻口頭答應。



然而，何其後卻約他面談，陳當時亦在場，何責怪及威脅他：「交晒啲技術人員等出嚟，交畀陳小姐。」讓陳進行投標。謝想了一晚後，仍然決定由自己進行投標，並向信德集團有限公司及何生其他公司請辭。



何其後又約見謝，重複同樣要求，謝於是表示可以協助何投標，但不欲陳參與其中。何卻拒絕，並問他：「錢唔係問題，你要幾多。」謝指：「開咗一個比較大嘅數。」何亦答應，謝於是答應協助何的公司進行投標。



謝天賜又供稱，遭何鴻燊斥責並被退出直升機業務後，他部署保護自己利益，當時他持有港聯直升機36.75%股份，「我諗緊點樣賣畀何生，點攞到最公平嘅價」。而數天後他就收到出售股權文件，當中列明他是賣家，要他賣出36.75%股份，作價367.5萬港元，而買家是陳婉珍。



他為此到淺水灣道一號大宅見何鴻燊，直接說：「我唔想賣。」他給何看帳目，指公司當時有五、六千萬港元現金，還有兩架共值過千萬的直升機，「過億元資產嘅公司，竟然話用300幾萬買起我30%多(股份)」。而當時何則說：「你唔好賣，阿玉要買嘛。」



但再過一星期，陳婉玉就告訴他何鴻燊要引入海南航空，要他一起去參與商討。最終結果何鴻生將港聯航空6成股份免費轉讓給海南航空，條件是海南航空要拿出3億港元作營運資金，何鴻燊出2億港元，但海南終沒有拿錢出來。



謝天賜續指，他本來持有的3成多股份，亦被抽了6成出來轉給海南，「但我一毫子都無收過」。轉讓後謝法律上仍然是港聯航空的行政總裁，但他並無實權，公司運作由海南派來的人負責。他之後將仍持有的14.7%股份賣給海南航空的蒙先生，「當時真係有收錢喇」。