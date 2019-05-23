辯方指與陳婉玉分享同一塊牛扒　謝天賜：唔記得

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益，分別被控受賄、行賄和公職人員行為失當3罪。何鴻燊的外甥、時任港聯航空行政總裁謝天賜今日(23日)下午繼續作供。



謝指陳婉玉於2004年離婚，並指她的狀態「好飄忽，時好時壞」，一時會向他請教工作上的問題，但對外開會時又會表現得獨立，並指陳經常向他指：「wants to be equal partner(平等夥伴)」。



謝天賜接受辯方盤問時，辯方指出2003年謝邀請馮團隊等人共進午餐時，屬一個見面的社交場合，當時有人見到陳與謝分享同一塊牛扒，謝對此表示：「我唔記得喇」。被問及如何介紹陳時，他指：「我邊會記得？」指當時是介紹他的團隊讓馮認識，而陳亦是港聯的股東。



辯方指，陳於2003年對直升機業務並不熟悉，謝指陳當時雖然沒有經驗，但清楚知道公司經營甚麼生意。辯方指其實沒有2005年12月22日的會議，亦沒有說過謝所指的說話；謝不同意，強調馮有說過相關說話。



辯方問及何鴻燊如此關心港聯生意，謝若收到信會否交給何時，謝不止兩次表示：「我唔會交畀佢(何)睇」，謝指何關心的是公司「流血不止」，「我有個free hand(放手給我)」，並指若何沒有看該封信，「我會同經濟局對質點解要出呢封信」。