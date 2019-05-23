補習老師涉非禮　11歲女生供稱：佢摸我胸後偷笑

待升小六女生報稱去年暑假於補習社，三度遭30歲男補習老師伸手入衣內摸胸。涉案補習老師李逸康被控3項非禮罪，指他去年7月至8月的某3天，在黃大仙區某補習社先後非禮女童X。他否認控罪，案件今(23日)在九龍城法院開審。



女事主X事發時11歲，庭上今先播放X的錄影會面片段，她指去年7月第一次遭非禮當天，她與3名男同學正在補習社做功課，期間3名男同學往洗手間，此時被告突然走近，雙手伸入她上衣內摸胸及摸肚等位置的「肉仔」，雙手「成身都有摸」。X稱曾經反抗，但「推開佢又伸入嚟」，被告還不停笑，表示「唔錯喎」。被告當天摸X約5分鐘才收手，X不敢把事件告知他人。



X在片段續指，被告同月再在補習社伸手入她衣內，摸胸及腹約3分鐘，當時有一名小一學生在場。X指當時曾想過，若被告摸超過10分鐘便會告知爸爸。X又指，被告去年8月又伸手入她衣內按胸，X曾踢被告一腳反抗，但反遭被告腳踢還擊。X一直沒將事件透露，直至同年12月，當有社工教導她要保護自己、不要獨自跟「怪叔叔」出街時，X才告知社工。



X今透過視像作供指，她遭第三次非禮後仍繼續於該補習社補習，事隔一個月後，她感到事件「喺心翳住」，不想繼續留在該補習社，故告知父母。當被問及為何遲遲不告知父母，X指事發時母親在內地，又形容父親性格衝動，憂慮父親一旦向被告追究，會「成個商場都知」。