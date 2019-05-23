4月份消費物價指數升2.9%　旅遊費升幅擴大

政府統計處公布，今年4月份的消費物價指數較去年同期比較上升2.9%，主要是受差餉寬免的上限影響，由每個應繳差餉物業每季2500港元下調至1500港元的影響，若剔除所有政府一次性紓困措施，按年升幅(即基本通脹率)亦為2.9%，較今年3月份的2.6%為高，主要是由於旅遊費用升幅擴大和進出香港交通費用上升所致。



各類消費項目中，甲類、乙類及丙類消費物價指數按年升幅分別為3.0%、2.8%及3.0%。當中食品(不包括外出用膳)上升4.6%，住屋上升4.3%，雜項服務上升3.1%，交通上升2.7%，煙酒上升2.3%，外出用膳上升2.2%和雜項物品上升1.9%。綜合消費物價指數按年跌幅的類別為電力、燃氣及水下跌4.3%，耐用物品下跌2.1%，衣履下跌1%。



政府發言人表示，通脹壓力在近月大致維持溫和。4月份的基本消費物價通脹率上升，主要是由於復活節假期較遲來臨，去年在3月底開始，令旅遊費用的按年升幅擴大。4月份整體通脹率的上升亦反映在新一個財政年度政府較低的差餉寬減上限。



發言人指展望將來，通脹短期而言料會維持溫和。早前新訂住宅租金回落對未來數月的通脹應有緩和作用，外圍價格壓力近期亦有所減退。政府會繼續密切留意情況，特別是通脹對低收入人士的影響。

