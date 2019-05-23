銀屑病患者易被歧視　醫生促政府加強支援

大埔富亨邨一名姓陳（31歲）男子，疑因不堪牛皮癬的困擾，同時因需「碌卡」醫病致陷財困，終在今日（23日）墮樓死亡。根據資料，俗稱牛皮癬的銀屑病，是一種由免疫系統失調而引發的慢性皮膚炎症，本港現時約有2至3萬名患者，平均每300人中便有1人患有銀屑病。



皮膚科專科醫生陳厚毅指，銀屑病患者皮膚會出現令人感到痕癢的皮屑和硬塊，其分布位置及受影響範圍大小各異，嚴重者有機會蔓延至全身的皮膚。



陳指出，此病不具傳染性，但很多市民卻存在誤解，「以為有個癬字就會傳染畀人」，患者因此備受歧視，「好多人搭車見到佢哋（病人），都唔會行埋去」，影響患者社交和自信。陳指出，約有4成患者會有不同程度的抑鬱症病徵，而若受影響的皮膚範圍大、且位處外露的部位，例如臉、頸、手部等，則患抑鬱症的機會較高。



陳續指，銀屑病的病因仍未能確定，遺傳或是其中一個因素，而至今亦未有方法能徹底根治病症。陳透露，輕度患者可以利用藥膏等協助治療，但嚴重者則只能依靠生物製劑控制病情。由於生物製劑價錢昂貴，而政府的資助亦相對較少，故或會對病人造成沉重經濟負擔。他建議政府可加強對患者的支援，無論是經濟上抑或情緒上，同時加強宣傳教育，讓市民增加對銀屑病的認識。



銀屑護關會主席陳佩芳稱，銀屑病除了影響皮膚，嚴重者更會入侵脊椎及頸椎，影響患者的活動能力。而目前有生物製劑可供控制病情，但價值不菲，「每個月差唔多要4,000到1萬港元，但患者可以申請援助基金。」陳指，患者的家人和朋友應多給予他們鼓勵，而患者本身若感到情緒受困，應向其他人傾訴，可以選擇參與病友組織，與其他「同路人」一起共同分擔，可以避免他們「收埋自已亂諗嘢」同時多做運動，保持身心健康，對控制病情或有幫助。