工聯會德領館抗議　批德方包庇黃台仰李東昇

本土民主前線召集人黃台仰及成員李東昇，在2016年旺角暴亂案中棄保潛逃，近日承認於去年5月在德國獲難民庇護。工聯會今午(23日)一行約30人，由金鐘海富中心出發遊行至德國駐港總領事館示威，抗議德國政府包庇罪犯，並要求德方尊重香港司法制度，重新檢視黃、李二人的難民身份。他們向領事館代表遞交請願信後便離去。



工聯會立法會議員陸頌雄表示，旺角暴亂導致過百人受傷，有警員遭受襲擊、私人財產遭破壞、危害公共秩序等等，認為這些行為在全世界亦屬嚴重刑事罪行，批評德國政府現時給予二人難民庇護，是不尊重法治，亦鼓吹暴力違法，令人有感在香港犯下刑事罪行後可到外國申請庇護，是嚴重破壞香港的法治精神。



陸頌雄又指，根據《日內瓦難民公約》所指，難民應屬受天災、戰亂或政治迫害的人，認為黃、李二人為刑事犯，與政治無關，故不屬政治迫害，認為德國政府的做法是侮辱香港法治。他希望，港府能積極跟進，並向德方提出嚴正交涉，並要求德方配合港府把二人移交回港。

