迷你倉逾600間僅26%合格　其餘尚待改善

下月是牛頭角迷你倉大火3周年，截至今年4月底，消防處在865間迷你倉發現3015項火警危險，並向其負責人發出「消除火警危險通知書」(「通知書」)，當中有1795項火警危險已經消除。此外，已完全遵辦所有「通知書」的迷你倉共有122間。現時約有600多間迷你倉在市場上運作，當中有167間符合相關消防規例，佔26%；另有462間迷你倉獲發「通知書」而未完全遵辦「通知書」的消防安全要求。



另外，香港住屋租金高昂，不少港人被迫租住劏房。消防處發現，隨着現時使用的家居物料不及以往實木等傢俬耐燃，加上市民通宵「叉電」或使用來歷不明的電池及拖板，一旦發生火警，3分鐘即可發生閃燃，令現場變成火海，較從前20多分鐘快。處方認為港人必須掌握應急三識，即滅火、自救、逃生。



消防處指，早前與消防工程師學會在屯門龍鼓灘進行測試，搭建房屋並放置新式家具，模擬發生火警，7分鐘便出現閃燃，令現場變成火海。消防處指，若市民能掌握這數分鐘，便可自救及逃離現場。消防處去年進行風險為本巡查計劃，加強巡查劏房及銀座式大廈，特別是節日，排隊人數眾多，提醒管理人員確保走火通道暢通。



此外，隨着香港大型基建設施落成，特別是地下隧道網絡等，消防處亦加強樓宇審批及驗收，亦優化程序，加強與業界溝通，每半年舉行一次分享會，分享實際個案，邀請業主、建築師、工程師、顧問及判頭參與討論，了解彼此困難及消防處要求。



針對極端天氣，如去年超強颱風山竹吹襲，導致全港多處地方出現塌樹，消防處隨即須派員清理，亦要處理極度危險的拯救工作。消防處指近年不斷派員到海外學習拯救工作，當中亦包括寒流，處方早前派員到瑞士學習處理寒冷天氣的拯救工作，亦曾派員到法國學習處理沉船事故，並引入超聲波掃描器，探測傷者情況。