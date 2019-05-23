淫網sex141洗黑錢案　主腦夫婦等13名被告罪成

警方6年前展開「冷騎士」行動，搗破淫業網站「sex141.com」，行動中共拘捕114人，包括幕後主腦夫婦等15人事後被控串謀洗黑錢、串謀放高利貸和串謀依賴妓女的收入維生等26罪。案件今(23日)在區院裁決，包括主腦夫婦等13名被告被裁定罪成，餘下2人則無罪釋放，案件押後至下月13日求情。



案中15名被告依次是陳豹智、陳鳳雅、岑浩華、陳榜平、鍾世榮、詹濠基、楊詠琳、陳奇一、趙繼章、袁偉傑、陳國尚、陳思亮、利泰興、徐芷琳和何震軒，各人年齡介乎25至53歲。首被告被指是案件主腦，次被告則是其妻。



本案發生於2002年至2013年間，第一至第三被告被指串謀放高利貸，指他們借錢時收取年利率60厘的利息，有借貸人更需支付過百年利率；第一、三、八至十二被告則被控串謀依賴妓女的收入維生。此外，除第十和第十二被告外，其餘各人分別被控洗黑錢和串謀洗黑錢等罪，涉款達2.5億港元。



據了解，警方針對上述網站展開調查，發現有財務公司收取過高利息，另發現一批「傀儡」戶口，用作收取債仔還款及妓女在網站賣廣告的費用，而首被告是上述行為的主腦。