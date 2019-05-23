商戶工廈提供色情VR　業主要求收樓敗訴

早前有網媒指有商人覷準VR虛擬實境結合AV色情影片的商機，涉在荔枝角一個工廈單位劏出多個細房出租，並提供「飛機杯」、安全套等一站式VR AV服務，收費一小時最低250港元。涉事的工廈單位業主不滿店家違反租約，利用單位作非工業用途，早前入稟土地審裁處要求收回單位，惟審裁處經聆訊後，今日(23日)頒判詞判業主敗訴。



申請人是J&F Garments Factory Limited，答辯人是虛境世界有限公司。判詞透露，申請人是青山道489至491號香港工業中心6樓一個單位的業主，答辯人是該單位的租客。答辯人於去年6月以月租1.42萬港元承租該單位，租約為期2年。



申請人早於去年10月，已發現單位被用作經營色情影片中心，透過律師向答辯人發警告信，指答辯人違反租契利用單位作非工業用途，要求終止租約，及要求答辯人在限期內交回單位。



今年4月11日，再有網媒揭發該單位被店方劏成9個細房間，房內安裝了一些VR一體機，供顧客觀看AV影片享樂。申請人在報道出街後4天，即入稟土地審裁處向答辯人收樓。答辯人反對收樓，並回覆申請人，堅稱單位是用作VR一體機的配件加工等工業用途，單位部分地方亦為貨倉，客人入貨前可到店舖試玩體驗。不過答辯人承認，VR一體機內包含不同種類的遊戲及影片，例如戰爭、運動及愛情等，其中部分涉及敏感內容，店方已在門口或當眼處張貼告示，禁止未滿18歲人士內進。



審裁處本月派人到涉事單位實地考察，確認單位合乎網媒的描述，部分被劏出的細房更擺放了大梳化，不似用作工業用途。但法庭認為申請人的律師未有按照《物業轉易及財產條例》，先准許答辯人在合理時間內就之處作出修補，因此駁回申請人的收樓申請，判申請人敗訴。