屯院NICU再多2嬰帶MRSA菌　累計5人中招

屯門醫院新生嬰兒深切治療部(NICU)疑爆抗藥惡菌，今日(23日)新增兩名幼嬰帶有耐藥性金黃葡萄球菌(MRSA)，該院NICU累計已有5名幼嬰受影響。醫院仍在調查感染源頭，並將患者隔離治療。



屯院早於本月18日公布，該院NICU有3名幼嬰是MRSA帶菌者，需要隔離治療，其中1人因自身疾病至今情況仍危殆，2人情況嚴重。該院按既定感染控制程序篩查，再發現多兩名幼嬰帶菌，至今共5人「中招」。



兩名幼嬰分別9日及29個月大，但沒有出現感染病徵。其中一人因本身疾病情況嚴重，正接受觀察及隔離治療，另外一人早前已出院。屯院已加強執行有關病房的各項感染控制措施，並已將個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心跟進，會繼續密切監察有關情況。



NICU嬰兒驗出帶MRSA通常不發病，醫護人員一般會隔離帶菌嬰兒並進行消毒。帶菌而病發的情況罕有，但萬一新生嬰兒病發，有機會出現細菌入血，增加死亡風險。曾探訪嬰兒的媽媽、病人或醫護人員都有機會將該菌帶入NICU，導致感染。屯院表示，仍在調查感染源頭。

