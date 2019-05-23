為民鎚害：張建宗帶頭做騷　滅鼠講多過做

香港鼠患問題持續困擾市民，繼去年發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎後，今年再爆發3宗新個案，政府滅鼠不力，全城有目共睹。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，今集要審判政務司司長張建宗，作為公務員之首，理應為政府滅鼠失職鞠躬道歉，但卻以宣布「全城清潔三個月、全力打擊老鼠」的方式轉移視線，不但將責任推卸得一乾二淨，更大有可能重蹈「口號滅鼠」的覆轍。



香港鼠患問題遍布各區，但政府滅鼠仍是「求其做、懶得做」，令香港淪為老鼠樂園，不論食肆周圍、後巷橫街總不難找到老鼠成群結隊出沒的蹤影，更有市民表示家住20幾樓，老鼠一樣「登堂入室」，情況不可謂不嚴重。節目點出張建宗現在才提出全港清潔運動加強滅鼠，更聲言動員「三局廿幾個部門」、「過街老鼠一隻都唔放過」，只不過是「做騷咁做」。



節目指去年山竹襲港前，政府也一樣召開跨部門會議，結果甩轆處處，不但交通大癱瘓、塌樹圍城，善後工作逾半年仍未辦妥，公務員團隊辦事能力可見一斑。至於張建宗去年「落區」，遇上區議員反映市民希望政府能興建更多過渡性房屋，幫助基層解決住屋燃眉之急，張竟反建議興建自修室，如此「九唔搭八」的港官只識做騷，又豈會與市民同呼同吸﹖



節目批評鼠患當前，港官只識做騷，前線的食物環境衞生署外判滅蟲隊則「蛇王」偷懶，部分外判商更疑為節省開支，以密實袋盛載鼠餌來「做樣」，滅鼠工作「做戲咁做」，令人髮指。節目更狠批政府施政「畸型」，認為政府若真有決心滅鼠，全港老鼠早就像月前隨貨船誤闖香港的泰國小狗一樣，不足24小時便遭人道毀滅。政府一方面帶頭虐待動物，另一方面卻善待老鼠，即使有港人先後感染由老鼠引起的漢坦病、有主婦感染鈎端螺旋體病，甚至爆出全球首宗鼠傳人戊型肝炎，政府照樣歎慢板。政府若繼續沉迷做騷，懶於認真滅鼠，香港隨時有可能爆發鼠疫，屆時又要付上血的教訓。



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