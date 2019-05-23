內會明表決逃犯例修訂直上大會　民主派料有行動

立法會審議《逃犯條例》修訂的法案委員會鬧「雙胞胎」，至今未展開審議工作。政府早前去信立法會內務委員會，預告將修例繞過法案委員會，直接於立法會大會恢復二讀。建制派議員周浩鼎亦已去信內會要求撤銷該法案委員會，多名民主派議員則去信內會反對。內會明(24日)召開4個半小時特長會議處理，屆時將就政府把條例草案直上大會及議員的建議表決。消息指民主派將於會上有所行動，而立法會保安事務委員會將舉行特別會議，並邀請當局解釋條例草案。



內會明開會討論審議《逃犯條例》修訂的未來路向，並會就政府把條例草案直上大會的要求以及周浩鼎等議員的信件進行表決，料政府要求及周的建議獲得通過，屆時民主派的建議將不可提出。有建制派議員表示，已預料民主派勢必再有行動引起混亂，立法會已預備保安人手協助維持秩序，及預留會議室以便隨時換房，相信警方亦會在立法會附近戒備。



立法會保安事務委員會主席陳克勤表示，法案委員會現已失效，無法進行審議，條例草案直上大會是無可奈何，但留意到取消法案委員會將令議員發言機會減少，政府亦無法進行解說，故現正想方法讓議員提問，政府亦有機會解釋條例草案。



公民黨今(23日)在中環擺街站反對修例，該黨立法會議員楊岳橋認為，如有更多市民參與遊行反對修例，有望在投票前扳回一城。民主動力發起反修例聯署，有133名區議員和增選委員參與。



另外，政府去信內會回應上月的反修例遊行，表示一向關注市民透過示威遊行表達的意見及訴求，但遊行人數多寡並非當局唯一關注重點，重申會積極主動解說及聆聽各界意見，如有務實可行建議會認真考慮。