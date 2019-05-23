政Whats噏：立會音樂會邀議員合唱獅子山下減戾氣？

立法會負責審議大大小小嘅法例，亦要處理好多民生議題，一眾議員身份尊貴，近排卻「捨文取武」，個個拳手上身埋身肉搏，上演一場又一場「動作片」，真係睇到心驚膽戰。唔知係咪戾氣太重，立法會秘書處按慣例喺7月中，安排最後一場午間音樂會時，竟然廣邀議員合唱《獅子山下》，難道秘書長陳維安想憑歌寄意，呼籲議員「放開彼此心中矛盾，理想一起去追」？



立法會69位議員，簡單可以分為建制及泛民主兩派，兩大陣營對壘不時都有，但以往都係動口不動手，個個都係道理王，互相希望用理由同想法說服對方。當然兩派亦不乏小數激進派，標誌人物就包括已被DQ議員資格嘅社民連梁國雄，曾經喺議會上搶文件，亦試過向建制派議員掟午餐肉等。



現屆立法會一早就已開壞局，齋係宣誓已鬧出唔少暴力場面，幾乎抬完一個又一個，以為幾個關鍵人物被取消議員資格後，議會就會平靜下來，及後又經歷修改《議事規則》同審議一地兩檢法例等爆混亂，真係一波未平一波又起。舊年平穩過度一年後，今年就修訂《逃犯條例》，泛民突然不惜一切豁出去，喺本月召開「雙胞胎」法案委員會時，竟然走上前線同建制派議員發生推撞，爆發激烈衝突，唔少人埋身肉搏，又扯大喉嚨互罵，半點斯文都唔留。



日前秘書就發通告，話今年最後一場午間音樂會將會喺7月12日舉行，正常而言7月10日最後一次大會會議後，12號應差不多係最後一天會議。以往都有邀請議員做吓表演或唱歌，今年卻列明邀請合唱《獅子山下》，有興趣嘅議員就可以提早報名一齊練歌。不過，據知唔少項目都塞緊車，相信7月中下旬都繼續有會開，唱完歌都可能繼續打交。



好端端一個議政場地，屢次上演打鬥片，卻係有損香港形象。歌都有得唱「人生不免崎嶇，難以絕無掛慮」，建制派「班長」、商界議員廖長江同泛民第一大黨民主黨主席胡志偉，都稱得上係「既是同舟，在獅子山下且共濟」，唔知屆時有無機會兩派都可以「拋棄區分求共對」呢？