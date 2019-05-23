南亞賊偷夾斗車沙頭角放售 　撞正該車組裝公司自投羅網

天網恢恢!南亞偷車賊自投羅網。現場沙頭角下禾坑村一間汽車工程公司，今晨(23日)8時許，姓余男負責人接獲熟客來電通知，指有賊人潛入荃灣一個地盤，偷走一輛由其公司組裝的「夾斗車」，希望余與其行家協助留意「夾斗車」下落。



豈料，一個半小時後，一名南亞裔男子駕駛「夾斗車」抵達該公司，以廣東話向職員表示：「賣嘢！賣嘢！」當余上前查看時，赫然發現「夾斗車」竟是其熟客的失車，而且該名南亞漢面孔陌生，感形迹可疑，遂向對方查問，又藉詞要求開動車上吊臂，以拖延時間致電該熟客查證。



期間，余將另一輛「夾斗車」駛至公司門口，擋住去路以免南亞漢突圍逃走。經熟客確定該輛「夾斗車」是其失車後，隨即暗中報警。大批警員接報趕至，將南亞漢截停盤查，他發難襲警企圖逃走，糾纏間，一名警員倒地，在旁車同袍及車房職員合力將他按地制服。



疑犯為印度裔人士(39歲)，持香港身份證，警員在其身上檢獲約1.9克冰毒，約值1000港元，並在車上檢獲一個冰壼。警方懷疑他在荃灣該的地盤爆竊，將贓物連同「夾斗車」開開走，豈料變賣「賊贓車」卻自投羅網。他涉嫌地盤盜竊、擅自取去交通工具、襲警、藏毒及藏有工具可作吸食用途等5宗罪被扣留，案件由邊界警區刑事調查隊接手追查。案中一名警員手腳受傷，需送院治理。



據姓余負責稱，涉案「夾斗車」於去年10月，在其公司完成組裝後，已交付予一間土木工程公司，當時車價值逾70萬港元，估計現時二手回收價可達車價約六至七成。他表示，由於客戶在「夾斗車」安裝有「快易通」自動道路繳費裝置，故早已鎖定失車可能位處北區，坦言:「如果個南亞仔揸架車去流浮山或將軍澳，可能已經成功得手!」