政Whats噏：追逐韓流　蕭偉強再結婚？

好多年輕人鍾意追星，勞工及福利局前局長蕭偉強近日都去追逐韓流喎，唔通佢都好似啲後生仔咁追韓星？



蕭追嘅唔係歌星而係政治明星，高雄市市長韓國瑜呢幾個月爆紅成為人氣王，蕭偉強兩公婆就係去咗高雄「潮拜」，仲同韓國瑜合照添！講清楚啲，應該係同韓國瑜嘅卡通公仔合照先啱。佢哋仲入住當地嘅新酒店，食鐵板燒、養生懷石素食，飲埋黑糖珍珠奶茶添！可見蕭真係「搵食」高手。



離開咗熱廚房之後，蕭偉強兩公婆真係密密遊，又不停放閃，例如喺旗津貝殼館附近踩單車，蕭仲自嘲退休轉行做車伕，又喺彩虹教堂前手拖手，搞到有網友留言「以為你要再婚」，而蕭就回應話「最重要是每天都像新婚。」佢老婆聽到呢句肯定甜入心，但外人聽起嚟就有啲骨痹嘞！



蕭大讚旗津好靚，啲人又好，因為遊客唔多，所以玩得寫意，有網友就留言話「攪(搞)到我都好想快d(啲)退休」，但蕭回應話「到時60歲才是青年，你又要再做多廿年」。



之前各界鬧爆政府提高申領長者綜援嘅門檻，由60歲調高至65歲，現任局長羅致光仲死撐，話香港已經落後國際大趨勢，又話「何謂長者定義遲早都要改，當大家都係120歲，60歲嘅人係啱啱中年。」蕭偉強咁答網友，究竟係撐定寸羅致光呢？

