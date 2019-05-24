Dr.東：長者避免再跌倒　防跌意識要提高

長者跌倒與家居環境息息相關，改善家居環境達致安全尤為重要。北區醫院與區內一間社福機構成立北區長者家居安全醫社協作計劃，兩年來為區內長者提供防跌輔助工具，以及教導他們防跌技巧，提升長者出院後的生活質素。75歲的梁婆婆便在一次跌倒後，經醫社團隊照顧及教導防跌知識，在家中活動時亦額外小心。



香港65歲及以上在社區居住的長者中，每5人便有1人曾跌倒，當中約有75%會受傷，包括頭部創傷和骨折；至於家居意外當中，90%以上是由跌倒造成。北區醫院部門經理(職業治療)程偉建表示，部分北區長者生活儉樸，他們晚上不會開燈，或不穿鞋走路，雖然沒有研究數據顯示這些行為與跌倒有關，但感覺上此類生活習慣會出現較高的跌倒風險。



跌過的長者出現再次跌倒的機會也較高，他們會因害怕再跌而避免外出，減少與外間接觸，在受傷後自我照顧的能力亦會大大降低。該計劃兩年前開展，透過職業治療師在長者跌倒後首30天的「黃金期」，教導他們防跌技巧及使用防跌輔助器具，改變長者的行為習慣，並會為出院長者作防跌評估及家居安全規劃。



另一方面，社福機構蓬瀛仙館派出義工進行持續探訪，加強管理病人出院後的生活及家居習慣，並會贊助購置安全輔助器具，解決長者經濟上的壓力。程偉建說，根據理工大學在2011年的一項調查，554名65歲以上的社區生活長者，有2成人會出現跌倒，而參加該計劃的187名長者，只有約14%成會出現跌倒，情況大大改善。



北區醫院高級職業治療師高淑蘭表示，義工團隊都來自區內的年輕長者，他們熟悉該區的文化，較易與長者建立社區互助網絡。若在家訪時沒有職業治療師陪同，他們會執行職業治療師的指引，持續跟進病人出院後的行為習慣及家居環境等，避免病人的生活習慣故態復萌。



北區醫院一級職業治療師盧頴唐表示，梁婆婆之前的防跌意識不高，經常跌倒，兩年前因在家中執起筷子時不小心跌倒，引致左肩膀受傷及骨裂，其後檢視梁婆婆的家居措施，為她提供能拾起物件的長柄夾，並向她教授防跌技巧，梁婆婆現時出現跌倒的情況也減少。



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