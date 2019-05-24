腸菌攸關疾與病　運動養生助優化

雖然醫學界知道不少疾病與腸道菌群有關，但怎樣的腸菌分布及構成才理想，仍有待探究。中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任陳基湘表示，現時已知可令腸菌更健康的生活習慣不難實行，除了多吃植物性食物，經常運動的人士腸菌群亦會更多元化及平衡。至於坊間聲稱可改善腸道健康的益生菌保健食品，陳指目前仍未有太多科學證據證明有效。



陳基湘指出，人體內的細菌多於繁星，勿以為所有細菌都有害，其實致病的細菌如沙門氏菌、肺炎鏈球菌、腦膜炎雙球菌及衣原體等，不超過一百種，反而腸道中無害的細菌有一千多種，對健康有益。腸菌功能很多，除了消化食物及營養代謝，更可控制體重及調節情緒，更與疾病息息相關。



醫學界一般認為腸菌種類的組成在青春期時已固定下來，但飲食及生活習慣也可改變到腸菌狀況。以運動為例，陳指過往研究發現，只要運動一星期，腸菌結構已明顯出現改善，變得更多元化，雖有關改變是否屬長期性仍未可知，但反映生活模式的確能改變腸菌組成狀態。此外，有便秘人士由於大便停留在腸道時間較長，腸道菌群容易紊亂及失衡。



市面上有不少益生菌的保健食品，聲稱可以改善腸道健康。陳指，一來仍未有有效的對照研究證實其效用，二來這些食品通常只有幾種乳酸桿菌，惟腸道益菌超過一千種，單純只補充幾種益菌是否就能改善腸道菌群的構成，仍有待研究。他建議倒不如多吃植物性食物，因植物中的成分，如多酚及纖維雖不能被人體消化，但卻是腸菌的主要食物來源，分解成短鏈脂肪酸後，有助維持腸道健康。他又呼籲市民勿濫用抗生素，因抗生素會一併殺死益菌，令腸菌失衡。