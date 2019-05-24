募3000人建「腸菌圖譜」　中大解構香港病

腸道細菌除了是眾多疾病的癥結，亦是一位強大「先知」，能告訴我們未來將會患上何種疾病。中大醫學院決定運用腸菌的預知能力，分析健康人與一般人的腸菌分別，最終建立一個屬於港人的腸道健康圖譜，屆時可用來預測疾病發生。中大現招募3000名港人作為圖譜的「貢獻者」，只要提供口腔、血液及糞便等樣本，就可獲發100港元交通津貼及免費體檢報告。



人體內的細菌數量十分驚人，佔了身體一半分量，並多數存活於腸道內，且每個人的腸道細菌都不同，不少科學研究已證實，多種常見的都市病如糖尿病、肥胖、過敏症及精神病等，都與腸菌息息相關。中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任陳基湘表示，健康人士的腸道細菌處於平衡狀態，且細菌多樣性愈豐富，一般就愈健康；但當腸道菌群出現紊亂，一眾病痛就隨之找上門。



環境、飲食及生活習慣皆可影響腸道菌群構成，連飲咖啡還是茶，早睡抑或晚睡都有關聯。地理環境亦一樣，陳指，歐美雖已有標準的腸菌圖譜，但未必適用於港人，且亞洲尚未建立有地域性的圖譜，中大希望成為先驅者，建立「港人腸菌圖譜」。這個圖譜由市民提供的腸菌樣本構成，參考健康人士的腸道菌群，制訂一套健康腸道指標，港人日後只要檢查腸道，就可知自己是否偏離標準，有助預測將來患病風險，並及早改變壞習慣，達到預防疾病的作用。



中大去年試行先導研究，找來逾400名實驗對象，初步發現腸道菌群與年齡、睡眠質素、性別、精神健康、大便狀況及體重等有密切關係。研究更有意想不到發現，婚姻狀況亦會影響腸菌結構，與伴侶同居的人比起單身人士，其腸菌多樣性更豐富。出生方式亦影響到未來的腸道健康，順產出生的人，腸道的多樣性亦比剖腹出生的人更佳。



研究本月1日起已展開招募，計劃招募3000名年齡介乎18至65歲、居港超過3年、沒有長期病患的港人參與，參加者登記後會被安排到沙田威爾斯親王醫院，先填妥一份詳細的生活習慣問卷調查，然後提供皮膚抹片、口腔、血液及糞便樣本，就可獲發100港元交通津貼及免費詳細體檢報告，報告涵蓋檢驗脂肪率及「三高」水平，陳認為值得大家參加。市民可致電報名熱線： 3150 0533 參與，或致電： 6590 5746 查詢。