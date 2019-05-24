刑恐東方記者案　律政司回應虛無縹緲　各界斥違法治

壹傳媒黎智英前年6月涉刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，案發至今近兩年，律政司一直拖延不檢控黎智英。東方與受害記者為討回公道，於5月2日第12度去信律政司要求交代，律政司數日後回覆，內容虛無縹緲，全無正面回應案件進度或交代「告定唔告」。去信雖已屆14個工作天，律政司仍無任何補充回應，各界怒斥律政司行徑有如「縮頭烏龜」，東方及受害記者均為納稅人，亦是監察政府的第四權，卻完全不受法律保障，小市民只會更不被理會，炮轟律政司「夠膽就唔告」。



黎智英公然以粗言辱罵恐嚇東方男記者案件證據確鑿，整個案發過程已被錄影，有相有片，惟律政司一直拖延不告黎智英。受害男記者早前在第12封信中，再度向律政司追問檢控進度和要求合理交代。律政司發言人於5月8日、即6日後以電郵回覆，惟內容與過去的回覆大同小異，只是搬字過紙，稱「處理需時」、「需視乎多項因素」等。



據律政司刑事檢控科的服務承諾，在接獲有關檢控政策或決定的查詢時，應在14個工作天內作回覆。由受害記者去信當日計算，14個工作天之期已經屆滿，惟律政司卻沒任何補充回覆。



換言之，律政司對受害人查詢案件進度、未提檢控的原因以及何時提出起訴等問題，全無正面回應。律政司成為反中亂港傳媒保護傘，一直謹守愛國愛港原則的東方卻屢遭針對，令人質疑是否「反中亂港乜都得，愛國愛港就死得」？



「律政司連告定唔告都唔敢答，就好似縮頭烏龜一樣！」立法會議員陸頌雄指，黎智英於眾目睽睽下辱罵記者，明顯是妨礙新聞自由，直斥律政司在如此證據確鑿的情況下，仍然遲遲不起訴黎智英，予人拖延、欺善怕惡的觀感。他指東方及受害記者作為納稅人，亦是監察政府的第四權，卻不受法律保障，案件更一再拖延，恐怕小市民只會更不被理會，「律政司應該盡快交代，告就快啲告，唔告就公開解釋清楚理據。」



「律政司咁樣嘅回覆，簡直就係唔講誠信，不知廉恥，公然瀆職，令人非常憤怒，夠膽就直接話唔告。」廿三萬監察發言人王國興狠批律政司包庇黎智英，又指繼續拖延只會對受害人不公平，「時間愈隔得耐，證人嘅記憶只會變得愈模糊，受害人即使提出私人提告，成功嘅機會只會愈嚟愈低，唔通呢個就係律政司嘅目的？」



時事評論員陳雲生更加質疑，律政司過去在多宗案件中放生黎智英，包括黎智英涉向民主派等人秘捐的黑金事件，以及黎參與違法佔中等，「背後有政治交易嘅嫌疑可以話係呼之欲出。」



事件於前年6月4日傍晚發生，黎智英在維園出席六四祈禱會後，突走到一名在場進行正常採訪的東方男記者前面，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，黎當時的惡行已一一被錄影，證據確鑿，令受害記者終日飽受身心及精神困擾，深感人身安全受威脅，更出現心悸失眠徵狀，需接受精神科及心理治療。



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