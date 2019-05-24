壹傳媒黎智英售台物業變現　愈套愈少

壹傳媒及其大股東黎智英近期接連出售台灣資產「吊命」，但套現金額卻愈見縮水。台媒引用當地內政部實價網資訊顯示，黎氏今年1月以9.1億元新台幣(約2.26億港元)出售其持有台北市內湖區、原為「壹同樂動畫工作室」所在的辦公大樓，是黎氏私人及壹傳媒3次出售辦公大樓物業套現最少的一次。



有分析認為，黎氏及旗下壹傳媒於短短數月頻賣台灣物業，其在當地的重大資產可能已「賣得就賣」，而套現之急足見其可能有意盡快收縮集團於當地業務。



早於去11月，壹傳媒將位於台北市內湖區總部的兩幢辦公大樓物業，以總代價折合約4.54億港元出售予台灣中信金控旗下台灣人壽，但還債後實際僅餘約8,700萬港元作營運資金。



除辦公大樓外，公司今年2月28日確認，向台灣大鎪科技出售位於高雄市岡山區本工五路68號的所有地皮，以及建於其上的三層高印刷廠物業，代價為3.1億新台幣(約7,890萬港元)。



同時，公司大股東黎智英本身亦不斷出售台灣「家當」。他於今年3月底時將其私人持有內湖區新湖二路146巷18號的「壹電視大樓」，全幢售予台灣上市公司中國電器的子公司中電開發。據中國電器公布，該辦公大樓代價為14.5億元新台幣(約3.6億港元)。至於今次交易價首度曝光的壹同樂動畫工作室所處的辦公大樓，台媒稱物業買家為敏恩國際。



另方面，近日市場再傳他正放售位於台北市大安森林公園首排的豪宅「頂高麗景」十樓單位，開價約4.24億新台幣(約1.07億港元)。



除黎氏不斷賣產套現外，壹傳媒近年累積虧損沉重，單單最近公布的半年業績便蝕逾2億元，公司及黎智英短期內一再出售台灣物業試圖為公司止血，但市場人士指，其出售資產套現只屬「杯水車薪」，物業「賣一個少一個」，擔心該公司未來想再靠「賣、當、借」度日都難。



令人憂慮的是，壹傳媒股價全無起色，近期更曾創收市新低，最大的原因是市場都認定壹傳媒及黎氏賣產是壞消息，故投資者不宜沾手該公司股票。