偷拍案化驗需時 心怡幼園前總監暫獲釋
2019年05月24日 01:30
東網電視更多新聞短片
荃灣心怡天地國際幼兒園暨幼稚園麗城校園事後解除涉案總監一切職務。
荃灣心怡天地國際幼兒園暨幼稚園麗城校園前總監，被指涉嫌在油麻地寓所偷拍訪客如廁，去年十一月被警方以被稱為「萬能Key」的「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪名拘捕，據知他已獲警方暫時釋放，令人關注是否「萬能Key」失效導致疑犯獲釋。不過，消息指警方調查其實尚未完結，包括技術事宜及涉案電腦仍需時化驗等，因此才會將他暫時釋放，完成調查後會再徵詢律政司意見採取進一步行動。
涉案男子姓馬，其女友人去年在他的電腦發現大批偷拍影片，相信是有人在洗手間隱蔽處安裝攝錄鏡頭，偷拍到訪他家的親友如廁，檔案最少有數十段，受害人疑有最少廿人。警方去年十一月廿二日接獲報案，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進，翌日在油麻地區拘捕他。校方之後發表聲明，指得悉事件後已即時解除涉案總監一切職務，又稱警方未有表示案件牽涉該校學生。馬事後曾多次向警方報到，警方昨回覆查詢時指被捕男子已獲暫時釋放，案件仍在調查中。
律政司早前在一宗試題外洩案上告錯罪名以致終極敗訴，導致不誠實取用電腦罪不能再成為檢控偷拍案的「萬能Key」，但因律政司遲遲未有訂立針對性的法規打擊偷拍，現時香港並沒有針對偷拍等罪行的專門條例，只可循「在公眾地方行為不檢」、「有違公德」、「遊蕩」等罪名控告偷拍者，惟該等控罪舉證要求較高，且只適用於公眾地方，私人地方以手機偷拍，恐怕無罪可告，成為法律「缺口」。