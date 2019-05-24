偷拍案化驗需時　心怡幼園前總監暫獲釋

荃灣心怡天地國際幼兒園暨幼稚園麗城校園前總監，被指涉嫌在油麻地寓所偷拍訪客如廁，去年十一月被警方以被稱為「萬能Key」的「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪名拘捕，據知他已獲警方暫時釋放，令人關注是否「萬能Key」失效導致疑犯獲釋。不過，消息指警方調查其實尚未完結，包括技術事宜及涉案電腦仍需時化驗等，因此才會將他暫時釋放，完成調查後會再徵詢律政司意見採取進一步行動。



涉案男子姓馬，其女友人去年在他的電腦發現大批偷拍影片，相信是有人在洗手間隱蔽處安裝攝錄鏡頭，偷拍到訪他家的親友如廁，檔案最少有數十段，受害人疑有最少廿人。警方去年十一月廿二日接獲報案，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進，翌日在油麻地區拘捕他。校方之後發表聲明，指得悉事件後已即時解除涉案總監一切職務，又稱警方未有表示案件牽涉該校學生。馬事後曾多次向警方報到，警方昨回覆查詢時指被捕男子已獲暫時釋放，案件仍在調查中。



律政司早前在一宗試題外洩案上告錯罪名以致終極敗訴，導致不誠實取用電腦罪不能再成為檢控偷拍案的「萬能Key」，但因律政司遲遲未有訂立針對性的法規打擊偷拍，現時香港並沒有針對偷拍等罪行的專門條例，只可循「在公眾地方行為不檢」、「有違公德」、「遊蕩」等罪名控告偷拍者，惟該等控罪舉證要求較高，且只適用於公眾地方，私人地方以手機偷拍，恐怕無罪可告，成為法律「缺口」。