何文田冠德苑大單位設兩浴室　售五百多萬

今期居屋六個屋苑中，以何文田冠德苑最為吸引，該屋苑不但位於市區黃金地段，當中一半即三百個單位，屬面積達五百多平方呎的大單位，設有兩個浴室，可間成包括一個套房的三房單位，售價僅約五百多萬元，屬必搶之選。而將軍澳雍明苑B座也有類似大單位，但只得五十二個，每層兩個，每個單位索價四百多萬元。



位於何文田半山豪宅區的冠德苑，南面俯瞰土瓜灣、紅磡及九龍灣一帶，高層可遠眺維港景。屋苑環境清幽寧靜，距離何文田港鐵站約八分鐘步程，亦可於旺角乘搭小巴直達。附近商場及街市，步行八分鐘可到何文田廣場。



而雍明苑位於海濱長廊旁，坐落新樓Savannah及海翩滙之間，屋苑兩座樓高十三至廿七層，採階梯式設計，提供一千三百九十五個單位，是今期居屋計劃中最多伙數的屋苑。雍明苑距離將軍澳港鐵站約八分鐘步行距離，附近有大型商場、私人屋苑地舖亦有多間食肆，一街之隔有一個小型街市，大型街市則要到唐明苑。



至於長沙灣凱德苑，亦是位於市中心靚地，鄰近長沙灣站及南昌站，步程分別為十分鐘及五分鐘。由於附近有多個屋苑及屋邨相繼落成，景觀一般，但鄰近「西九四小龍」屋苑群商場，旁邊正興建的公屋項目有街市，生活配套完善。