東方日報A1：唔理好醜　但求有樓　新居屋料60倍超購

樓價高不可攀，打工仔「上車」難過登天，抽居屋成為普羅市民置業的唯一出路。房屋委員會今期一次過推售六個新居屋合共四千八百多個單位，首日派出表格多達三萬三千份，較去年大幅增加近四成。雖然今期單位「奇則」盡出，面積僅四百平方呎的單位，竟有一個三尖八角、密不透風的卅平方呎儲物室；有單位則設有四十一平方呎、價值約卅萬元的特大減音露台。不過，不少申請人擔心「唔買就冇」，實行「乜樓都要」，對於奇則、間隔、座向一於少理。房委會委員估計今次申請人數勢必再創新高，預料超額認購六十倍。



房委會昨日開始派發居屋申請表及售樓資料簡介。樂富房委會客務中心早上七時許開門前已有五、六人到場等候索取申請表，整日前來取表的市民絡繹不絕，房委會需加開櫃位派發表格。大批市民到場參觀居屋模型，不少市民細心查閱資料及拍照，以防出現閃失。雖然下周四才開始接受申請，但有夫婦一早準備好資料，擔心錯失良機。



楊先生一家計劃以綠表申請將軍澳雍明苑或何文田冠德苑單位，他慨嘆樓價高昂，「依家嘅玩法係唔買（居屋）即係冇（樓），間隔都唔係咁靚，但抽到就梗係揀啦！都冇辦法啦。」他表示，曾抽過多次居屋及綠置居均落空，今次發售單位較多，信心較大，「不過都係爭崩頭㗎喇，最好將軍澳有海景，何文田都好，豪宅區、升值都好啲。」



陳女士一家四口擬以綠表申請長沙灣凱德苑，她認為今次地段及價錢非常吸引，「之前試過好多次都唔得，真係好想抽到」。她曾參考私樓樓價，同區私樓單是首期估計逾一百萬元，「我諗好多兩公婆都會供到私樓，但首期真係唔知儲幾多年，今次推咁多單位如果都抽唔到，下次都唔知仲有冇。」有市民批評政府增建公營房屋「得個講」字，公、居屋落成量一直不達標，無助紓緩樓價高的情況。



今期居屋項目以市價五九折發售，除了何文田冠德苑及將軍澳雍明苑外，其餘四個項目均屬單幢式，預計管理費較高。火炭旭禾苑為摩天居屋，樓高四十七層，二十樓設有空中花園/庇護層，西南面有零散山墳，旁邊亦有認可殯葬區。



最值得關注的是該項目14至18號室的兩房單位「奇則」突出，該兩房單位面積僅四百平方呎，但設有一個面積等同廚房大細、三尖八角又無窗的儲物室，令單位的地方更加不見使。



今次推售的單位中，火炭旭禾苑及馬鞍山錦暉苑因受噪音影響，分別有八十四及一百七十五個單位需設減音露台，其中旭禾苑的減音露台面積近卅平方呎；馬鞍山錦暉苑的減音露台面積更屬特大，達四十一平方呎，以有關單位的面積僅約四百平方呎計算，單是露台已佔單位總面積約一成，以該屋苑平均呎價七千一百多元計算，一個減音露台已價值約卅萬元。至於長沙灣凱德苑部分單位同樣設計三尖八角，近發祥街西單位預計噪音較大，設有隔音鰭及減音窗。



而將軍澳雍明苑設有A及B兩座，其中B座一層多達三十八個單位，大廈只設有六部升降機，每層有四部升降機可到達，繁忙時間勢必爭崩頭。



房委會委員柯創盛表示，今期居屋位置佳，部分更屬市區樓王，加上定價吸引，預計申請數目會再創新高，有機會突破上一期，預料超額認購六十倍左右，部分單位的間隔被形容為「三尖八角」，他認為可以理解，因為要地盡其用，最重要是準買家了解單位的實際間隔是否合心意。他促請政府加快增建居屋。



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