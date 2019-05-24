你要知：沙灘泳池超高危　赤腳行走易惹寄生蟲

夏日炎炎很多人會去泳池、沙灘游水消暑，唔做足準備功夫，小心招惹寄生蟲、皮膚病！原來沙灘及泳池均是感染過濾性病毒疣、腳癬（俗稱「香港腳」），甚至寄生蟲的「重災區」。有醫生警告，到這些地方玩樂切忌「大解放」，做足保護措施方為上策！



外國有案例發現，有青少年在沙灘玩樂後被鉤蟲感染，並寄生於體內，導致身體局部痕癢、腫脹和灼痛，嚴重者需服用抗生素及類固醇治療。皮膚科專科醫生史泰祖指，鉤蟲可直接由皮膚進入人體，即使身上冇傷口亦有機會被感染。由於鉤蟲的蟲卵主要透過動物糞便傳播，在東南亞等衞生條件較差的國家，特別容易因誤踩蟲卵而受感染。「最好嘅預防方法就係避免長時間留喺沙灘」。



另一個要避免「引蟲上身」的措施，就是在沙灘上活動一定要着拖鞋，坐於沙上則先以物品鋪墊後再坐，盡量避免與沙接觸。雖然有指鉤蟲進入人體後，會寄生於內臟，但史稱，「鉤蟲主要宿主係動物，並非人類，牠們只會喺人類體內存活1至2星期就會死」。鉤蟲走進其他器官致嚴重疾病的情況非常罕見，一般只會導致紅腫、痕癢、刺痛等。感染者皮膚上有機會出現類似血絲般痕迹，是因為幼蟲通過皮膚底下爬行所致。若不幸被鉤蟲感染，可使用醫生提供的處方藥物「滅蟲」。



除了在沙灘有機會感染鉤蟲，泳池亦是細菌處處，一不留神就會將疣、腳癬惹埋身。「泳池更衣室係重災區」，史指，市民很易將細菌從其他地方帶到更衣室，特別是地板、洗腳池等任何人都會接觸的地方。若赤腳走動很容易被真菌感染，導致腳癬，令腳部痕癢及甩皮。而地板不潔亦有機會感染過濾性病毒 － 疣，受感染的部位會出現類似「雞眼」般的粒狀硬皮。病患不要自行處理，最好立即求醫，透過冷凍、電燒等治療方式處理。



「如果真係要預防，梗係着番對拖鞋啦！」史泰祖笑言，公眾場所的地板不潔，赤腳行走易受感染。他提醒，如腳底有傷口或是傳染病患者，要避免在公眾場所赤腳行走或使用游泳池，以免累人累己。