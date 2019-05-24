探射燈：白紋伊蚊傳播登革熱　重症可奪命

蚊季引發傳染病，登革熱為其中一種，病情嚴重可致死亡。有皮膚科專科醫生建議，預防相關疾病，市民應選購適當的防蚊產品，並要小心使用濃度。



登革熱由帶有登革熱病毒的雌性白紋伊蚊傳播，潛伏期為3至14天，病徵包括突發的高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、食欲不振、惡心及出疹。患者第一次感染時，病情一般較輕，惟再次感染其他類型登革熱病毒時，出現重症機會較高，患者有機會死亡。



病情常見於熱帶及亞熱帶地區，本港於去年確診29宗本地個案，患者年齡介乎17至84歲，9人在潛伏期間曾到長洲，另外18人則到訪過獅子山公園。政府及後認為，獅子山公園可能為其中一個源頭，故此封園57天。



皮膚科專科醫生胡惠福建議，可選用含DEET的防蚊產品，但小朋友使用濃度不可高於10%，成人使用濃度則不可以超過35%，「如果濃度太高，用者可能會過敏，甚至有皮膚炎，誤服後更會有抽筋等副作用。」

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