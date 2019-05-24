探射燈：港府防治不力　蚊患恐播疫

正值蚊蟲孳生旺季，惟部門滅蚊現漏洞，至各區蚊患乍現。其中旅遊熱點，如旺角雀仔街及金鐘添馬公園欠缺防蚊設備，清潔工及遊人日日慘被「捐血」；聲稱設有滅蚊機的場地，有職員卻指並無安裝；設有滅蚊燈的公園，又均無運作。專家及議員直指，政府滅蚊只做門面功夫，擔心由蚊傳播的疾病將接踵而來。



「遊客點會知呢度多蚊，好易咬到一腳都係。」在旺角俗稱雀仔街的園圃街雀鳥花園擺檔的傑哥表示，蚊患持續多年，政府卻沒有設置滅蚊機，慨嘆旅遊景點沒有完善的防蚊措施。雀仔街有清潔女工亦承認蚊患嚴重，認為是公園內的雀鳥造成強烈氣味吸引蚊蟲，即使每天洗地亦於事無補，只能穿上長袖衣物自保。



添馬公園有遊人眾多，園內有特色水景及大草坪，極容易孳生蚊蟲，惟草坪未見任何滅蚊機或誘蚊貼，5月16日施用過除害劑後，惟翌日遊人已被蚊咬。



康文署早前於約500個場地，裝設1442部滅蚊機，石硤尾公園體育館亦稱購置2部，惟記者日前巡視，在遊人聚集的戶外公園，卻未發現任何滅蚊機，職員亦指場地沒有任何滅蚊機，市民可到場內借用蚊怕水。



同樣放置2部滅蚊機的南昌公園，場內滅蚊機疑未有運作，機身中的風扇並沒有轉動。蚊患指數極高的九龍灣，啓德跑道公園設有2部滅蚊機，其中1部設於入口附近的草叢處，遊人稀少，至晚上7時，機內紫外光滅蚊燈仍然未有亮起。



香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源直言，滅蚊機有效距離只有短短數10米，遊人只要遠離機身或多人聚集已失去效能。他批評，現時政府只靠外判工人滅蚊，但長遠應提升內部培訓質素，成立中央小組，定期派人巡查各個地點，確保措施有效運作。



醫生兼立法會議員郭家麒擔心，蚊患可引致登革熱及日本腦炎再次爆發，嚴重可致命。他認為，滅蚊機應設於蚊患指數較高的地方，並應考慮實際情況。



康文署承認，園圃街雀鳥花園並沒有設置滅蚊機，而添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）設有2部滅蚊驅蚊裝置，南昌公園及石硤尾公園體育館則分別設有3部及2部滅蚊機。場地職員會按指引安排承辦商進行各種防蚊措施。

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