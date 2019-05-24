一田購物優惠日　1折筍貨尋寶攻略

全城期待的一田購物優惠日又到了﹗即日起至27日，一連5日在港九新界11分店同步激減，更加有8個特別展場同時勁減。香港物價指數高，想以至抵價維持生活質素，今次就是入貨好機會。過萬款筍貨2折起發售，今次新增的「3折起電視區」、「$99筍貨區」及「1折震撼區」絕不能錯過，加上6大勁減主題：家電、廚具、潮服、食品，以至夏日必買的消暑Outing裝備及防曬美白套裝，都有驚人優惠。



「1折起必搶家電旅行喼」



「3折起電視區」有多部4K高清靚聲電視都有勁減。TCL 50吋4K ANDROID TV $3780（47折），每店限量發售。不少市民昨日早上8點前就到場排隊，希望可以第一時間到電視區搶購到心頭好。新電視用嚟打機、睇戲、煲劇都滿足到大家，是時候趁低價入手，準備迎接免費電視廣播進入全面數碼化的新年代。



「$99筍貨區」當然是瘋搶目標，ad-lib貓貓圖案鴨舌帽、Fred Perry男裝休閒襪只售$99。多款夏日必備沙灘套裝、防霧泳鏡、防水袋和沙灘褲全部$100有找，是時候為盛夏做足準備！



仲有今日（24日）限定的「1折震撼區」：集自拍、廣角等多功能的SONY防水防塵攝影機1折優惠，只要$498便能捕捉完美高質影像！另外$49 BOSCH直髮器、$298 ELLE 20吋四輪拉桿喼同樣1折，一眾旅遊達人要記低了﹗



「平買貴食高質美食」



入手低價新鮮食材，自家炮製和牛海鮮餐，平過出街食！66折M4-5澳洲和牛、$258/2罐至尊鮑魚平民價享受極級滋味！健康之選方面，特別推介豐富稻米營養的大橋胚芽糙米、石橋屋蒟蒻麵，以及全人手香港製造的關小姐老陳皮冰糖燉檸檬、一田獨家發售的土耳其車厘子，必定是健康人士的首選。



市民黃女士花了2000多元，買了家裏小朋友喜歡的食品，例如牛奶、牛扒、燒賣、魚蛋和牛肉麵等，「平咗很多，有啲更加買一送一。」而梁女士先到場買了芝士等食品，「我食開啲芝士平時買要30幾蚊，依家特價，所以一次過買多啲，之後想再買啲床上用品、小朋友被鋪，會再嚟睇過﹗」



「17折起名牌廚具」



優質食材當前，美觀實用的廚具必不可少！一田聯同廚具名牌精選多款廚具，激減低至17折，$1000以下款式多達22款。推介39折靚色Staub 24cm圓形燉鍋連陶瓷碗套裝、Bruno多功能電熱鍋連鴛鴦陶瓷深鍋及食譜，8折後只售$1598、勁減近$5000的Fissler 36cm中式炒鑊連3件鍋具套裝，只售$1680，絕對是精明主婦入手好時機。



「獨家Character潮服家品」



每次優惠日，獨家萌爆Character都可以吸引大家眼球﹗一田集合超過30大超人氣Character床品、旅行喼、家居服和精品，掀起全城話題的超級英雄MARVEL床品初次登場，小飛象Dumbo床品和旅行喼、Toy Story 4旅行喼連收納袋等都是萬眾期待的貨品，低至16折就可以帶它們回家﹗



「夏日消暑Outing裝備」



炎夏將至，當然唔少得水上活動裝備﹗一田帶來夏日水着、戶外用品勁減優惠，日系比堅尼、印花沙灘褲及游水裝備低至15折，同時超過40個功能性與潮流時尚兼備的戶外潮牌都有優惠，用平價打造最潮戶外造型。



想悠閒留在家中，亦可以過涼浸浸的夏日。一田集合超筍消暑家電DYSON三合一風扇7折後售$4580、日本DAIKIN變頻淨冷分體冷氣機85折後只是$5590起。加上46折RASONIC 32吋直立扇，保證今個夏天清爽無比。



「$400有找獨家防曬美白套裝」



一田特別搜羅超過220款低至17折的美日韓名牌彩妝護膚套裝，新駐品牌VDL、belif、BOBBI BROWN亦首次加入一田購物優惠日。一到夏天，防曬就是女生的首要任務。一田精心挑選逾50款$400有找美白防曬彩妝護膚套裝，必搶$340防曬專家「SHISEIDO WetForce全天候抗禦防曬乳液組合」、$380 1套的「雪肌精高效修護美白組合」。



優惠多籮籮，用一田信用卡或滙豐信用卡即日累積簽帳淨值滿指定金額，即可換領高達$500一田現金禮券/優惠券，送完即止，入場記得賺到盡呀！