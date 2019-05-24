檢視院舍法例開最後一次會議　團體促做公眾諮詢

社會福利署「檢視院舍實務守則及法例工作小組」今(24日)召開最後一次會議，討論早前完成草擬的工作報告。近60名長者聯同團體永別劍橋康橋工作小組及關注家居照顧服務大聯盟等成員，於會前到位於灣仔的社署辦公室請願，要求該署就院舍修例作公眾諮詢，另要求該署撤回安老服務統一評估機制取消雙重選擇的決定。



請願人士高叫「社署主導、帶頭虐老」等口號，團體認為，小組經歷近2年時間討論，但不少條例只是小修小補。小組成員之一、立法會議員張超雄指，對報告感到極度失望，因人手、院舍面積等修例仍有不足，促請按院舍人數比例加入物理治療師等人手。社署派代表接收請願信。



工作報告提出19項建議，包括建議高度照顧院舍每天日間有最少一名護士當值8小時、高度照顧院舍住客法定最低人均樓面面積由現時6.5平方米上調至9.5平方米。院舍持牌人方面，報告建議若牌照申請人為合夥經營及法人團體，就必須授權一名董事或機構的管理人員作為院舍持牌人的指定負責人，當院舍發生事故，該人需付上刑事責任。