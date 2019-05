陳婉玉嬲夫有外遇曾偵查　謝天賜：安慰係個女人無佢咁靚

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業,被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益,案件今(24日)在區域法院續審,賭王何鴻燊的外甥、時任港聯航空行政總裁謝天賜繼續接受辯方盤問。謝指陳婉玉的前夫是他的同學,亦是他兒子的「godfather」,故兩家人較親密,時有聚會,直至2003年從陳的口中聽到陳夫婦倆的婚姻出現問題。



謝形容陳為人比較低調,「有問題唔想面對,駝鳥」,及是「一個family嘅女人,唔係aggressive(進取)嘅人」。兩家人並曾一起外出同遊,謝認為當時陳夫婦倆的關係正常。謝又指陳會遷就丈夫,他舉例指如在90年代初,陳夫喜往看跑馬,陳即使感到悶亦會陪伴丈夫,陳亦會買名貴禮物給予丈夫。謝又指陳是一個比較獨立的太太,與丈夫的婚姻問題對她是一個非常大的打擊。



謝得知陳的情況後,曾介紹了一位律師朋友給陳,並知道陳後來有找私家偵探探查其夫是否外遇,陳並曾一度找他一起觀看探查回來的片段,但他認為這些是私人事,故沒有看。而探查的結果證實其夫有外遇,謝指陳不止傷心,「都幾嬲」,「佢(陳)嘅安慰係嗰個女人無佢咁靚」。



謝得悉陳其後因而需要心理輔導,而陳曾向他表示,在家中清理舊物,看見一些舊相片時,她從相中看見完整的家,會在地上哭,她亦表示「寧願放棄所有財產去保留家庭」。



辯方亦指陳一路以來都渴望尊崇一個人,如丈夫。謝同意陳尊崇丈夫,而他作為陳的朋友,「一個family friend」,亦有鼓勵陳,幫她面對逆境。惟其後分配工作予陳時,陳卻時而未能「交到功課」,並指陳「唔係唔識做,係有時注意力放咗去其他地方,又或者無時間做」。



辯方向謝指出陳並沒有着他撰寫讚揚信,亦沒有說過「don't want to be under your shadow (不想一直在你之下)」等,但謝不同意。謝又指陳在2003至2004年時有很大轉變,其性格其後變得更進取。



至於馮永業,謝同意馮感覺能幹,有充勁及效率,作風硬朗及於工作上有學識。辯方問及馮是否有「有佢魅力」時,謝則指「我係男人,我無感覺」,惹起大家哄笑。



謝指約於2003年8月與馮陳二人打網球時,留意到兩人比較親切,而陳亦嘗試向馮留下一個好印象。當辯方問及謝是否覺得當時情況「有啲曖味」時,謝則稱「我有啲唔舒服囉」,謝亦指陳曾表示馮希望在較少人的地方打網球,而馮亦是坐陳的車到來打網球。