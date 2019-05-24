陳婉玉嬲夫有外遇曾偵查　謝天賜：安慰係個女人無佢咁靚

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益，案件今(24日)在區域法院續審，賭王何鴻燊的外甥、時任港聯航空行政總裁謝天賜繼續接受辯方盤問。謝指陳婉玉的前夫是他的同學，亦是他兒子的「godfather」，故兩家人較親密，時有聚會，直至2003年從陳的口中聽到陳夫婦倆的婚姻出現問題。



謝形容陳為人比較低調，「有問題唔想面對，駝鳥」，及是「一個family嘅女人，唔係aggressive(進取)嘅人」。兩家人並曾一起外出同遊，謝認為當時陳夫婦倆的關係正常。謝又指陳會遷就丈夫，他舉例指如在90年代初，陳夫喜往看跑馬，陳即使感到悶亦會陪伴丈夫，陳亦會買名貴禮物給予丈夫。謝又指陳是一個比較獨立的太太，與丈夫的婚姻問題對她是一個非常大的打擊。



謝得知陳的情況後，曾介紹了一位律師朋友給陳，並知道陳後來有找私家偵探探查其夫是否外遇，陳並曾一度找他一起觀看探查回來的片段，但他認為這些是私人事，故沒有看。而探查的結果證實其夫有外遇，謝指陳不止傷心，「都幾嬲」，「佢(陳)嘅安慰係嗰個女人無佢咁靚」。



謝得悉陳其後因而需要心理輔導，而陳曾向他表示，在家中清理舊物，看見一些舊相片時，她從相中看見完整的家，會在地上哭，她亦表示「寧願放棄所有財產去保留家庭」。



辯方亦指陳一路以來都渴望尊崇一個人，如丈夫。謝同意陳尊崇丈夫，而他作為陳的朋友，「一個family friend」，亦有鼓勵陳，幫她面對逆境。惟其後分配工作予陳時，陳卻時而未能「交到功課」，並指陳「唔係唔識做，係有時注意力放咗去其他地方，又或者無時間做」。



辯方向謝指出陳並沒有着他撰寫讚揚信，亦沒有說過「don't want to be under your shadow (不想一直在你之下)」等，但謝不同意。謝又指陳在2003至2004年時有很大轉變，其性格其後變得更進取。



至於馮永業，謝同意馮感覺能幹，有充勁及效率，作風硬朗及於工作上有學識。辯方問及馮是否有「有佢魅力」時，謝則指「我係男人，我無感覺」，惹起大家哄笑。



謝指約於2003年8月與馮陳二人打網球時，留意到兩人比較親切，而陳亦嘗試向馮留下一個好印象。當辯方問及謝是否覺得當時情況「有啲曖味」時，謝則稱「我有啲唔舒服囉」，謝亦指陳曾表示馮希望在較少人的地方打網球，而馮亦是坐陳的車到來打網球。