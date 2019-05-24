萬能key被廢偷拍裙底春改控違公德　休班警認19罪

駐守油麻地警署特遣隊的男警朱灝立，2017年10月休班期間在港鐵站以手機偷拍女士裙底，遭便衣同袍當場擒獲，警方之後檢視其手機，發現內有938張偷拍照及290段偷拍影片，當中一次更是他當值時偷拍警署內的女同事。朱早前承認1項作出有違公德行為及19項「不誠實意圖而取用電腦」罪。



案件今日(24日)在西九龍法院再訊，因應終審法院裁定「不誠實取用電腦罪」不涵蓋使用自己電腦和智能手機作案後，他獲准推翻答辯，改為不認罪。控方則將第2至18項及第20項「不誠實取用電腦」罪修改為有違公德行為罪。而第19項「不誠實取用電腦」罪指被告在警署內偷拍女同事，由於事發在辦公室內，不屬公眾地方範圍，無法修改為有違公德行為罪，控方決定撤銷該控罪。被告承認全部19項控罪，裁判官裁定罪名成立。裁判官決定將本案押後至5月31日判刑，期間准被告以原有條件保釋。



被告現時共被控19項罪，第1項作出有違公德行為罪，指他於2017年10月17日在旺角港鐵站內一扶手電梯上，作出性質猥褻的有違公德行為，即以手機偷拍女子X的裙底照；被告另被控去年7月3日至10月16日期間，18次作出有違公德行為，使用其手機偷拍不知名女子裙底，其中有四次指他在去年7月7日同一天犯案、於7月3日及7月18日分別兩度犯案，犯案地點則未有言明。



案情指，警方於2017年10月17日在旺角港鐵站進行反罪案巡邏時，發現被告在扶手電梯偷拍他人裙底，並將他拘捕，其後檢視他的手機。在警誡下被告承認用手機偷拍他人裙底。警方發現手機內有938張偷拍照及290段偷拍影片，309名女事主身份未能確認，其中超過100位女事主的臉孔被拍攝。



辯方呈上4封由被告自己、姐姐、哥哥及女朋友撰寫的求情信。辯方求情指，被告由去年7月30日認罪後停職，期間不能找工作，沒有收入。被告哥哥原在北京工作，在案發後舉家回港，並在經濟上支持他。而背景報告顯示被告具正面良好背景，有家人朋友支持，很大機會不再干犯。被告在認罪後至今10個月內承受巨大壓力，期間有會見精神科、心理醫生等尋求協助，專家認為他再犯案的機會低。