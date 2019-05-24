吳文遠擲三文治案脫罪　律政司申上訴終院押後判

社民連主席吳文遠2016年立法會選舉投票當日，涉嫌在票站外向往投票的時任行政長官梁振英拋擲三文治，事後被控普通襲擊在梁身後的署理總督察。吳初審被判罪成，高院原訟庭早前裁定吳上訴得直，撤銷定罪。律政司今天(24日)向法官提出申請，指本案牽涉重大廣泛的法律觀點，有合理爭拗機會，因此要求法官簽發證明書，讓律政司可向終審法院申請再上訴。法官邱智立聽取控辯雙方陳詞後，決定押後判決。



律政司指本案涉及的法律觀點爭議，是希望終院釐清，上訴法院可不可以就一些原審和上訴階段皆無提出過、與訟各方又無討論過的問題，來判斷一宗上訴。律政司指邱官在裁定吳上訴得直時，就被三文治擊中的署理總督察案發時的動作作出判斷，指他可能出於本能反應主動伸手擋格，才會被三文治打中手部，再加上他沒有受驚，因此普通襲擊罪不能成立。



律政司一方認為，法官就此點作論斷前，有責任為此先邀請控辯雙方陳詞，但邱官並無這樣做，在程序上欠妥。不過吳文遠的大律師就指，吳脫罪是因控方舉證有遺漏，法庭並無責任提醒與訟任何一方補漏，這原則並無疑問或爭議餘地，因此反對法官批出證明書。法官最後決定押後判決。