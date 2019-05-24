馮永業收利益案　前上司稱若知情會申請調走馮

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間，涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益，案件今(24日)在區域法院續審，時任經濟發展及勞工局常任秘書長李淑儀作供。



李表示，公務員處理經濟事項一定要非常廉潔正直，「我要求我同事一定要誠實，不偏不倚，不偏袒任何一個商業集團或自己朋友」。她表示不容讓同事接受任何航空公司的升艙優惠，強調不可接受航空公司利益，而她向同事表達過「出去收到嘅禮物一定要交出嚟」。



李續指，馮從無向她透露與陳有任何金錢往來，亦沒有透露兩人有就物業上的傾談或是私交關係。李稱若知道馮在執行職務期間，曾與陳有錢銀往來，她是絕對不會接受，並會向公務員事務局申請要他調職。



她表示，公務員有責任在利益衝突情況下作出申報，無論高級與低級公務員都應該要申報。而航權是十分敏感議題，涉及很大經濟因素，若雙方因就航權公務上有接觸，另一方卻又商討私人物業，「我唔會接受兩件事一同發生，我會要佢調職」。



控方向李展示由局方在2005年12月31日向港聯航空發出通知，考慮收回其香港往來深圳航權的信件，當中有部分字眼，李認為「咁強硬嘅措詞唔似政府公文會用到」。辯方則指李曾在廉署錄取多份供詞，並參閱過廉署給予的文件，李在供詞中表示沒有發現異常情況，亦沒有發現馮的做法有任何問題。