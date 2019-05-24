鄭若驊涉「秘撈」無申報　議員指或涉觸犯瀆職罪

律政司司長鄭若驊今早(24日)被揭發，涉於在任期間仍有參與3宗仲裁案件，質疑有「秘撈」之嫌，而鄭在回應事件時，僅指自己已辭任相關案件的仲裁員，現時亦沒有處理任何仲裁案件，未有正面回應相關案件是否有作出申報。有立法會議員批評鄭的回應是轉移視線，甚至認為有可能觸犯公職人員行為失當罪。



身兼大律師的立法會議員楊岳橋認為，鄭若驊的行為極有可能觸犯公職人員行為失當罪，並批評她涉漏報是「有好大問題」。他指出，鄭出任公職時已被質疑其誠信，現時在處理專業工作時更被質疑涉利益衝突，認為鄭的誠信是有問題，若由鄭繼續跟進香港的司法事宜，會雪上加霜。對於鄭未有回應涉事的3宗案件是否屬於已申報的6宗案件，楊批評她語焉不詳，認為她和特首應要就事件作出清晰交代。



立法會議員鄭松泰形容，鄭若驊的回應明顯是轉移視線、「身有屎」，是刻意迴避問題，批評事件會影響公眾對整個律政司部門的信心。他認為，鄭應直接就事件作出澄清和交代，而政府當局和司法機關亦要就事件作初步調查，鄭是否有蓄意隱瞞事件。他又指，鄭過去曾指會將該6宗私人執業的仲裁案所獲取的費用捐出，但至今未有交代今次3宗案件的收費會如何處理，質疑做法是前後不一。



對於鄭若驊今早的回應，立法會議員林卓廷批評鄭的態度非常迴避，甚至是引起公眾更大質疑，涉事的3宗案件是否屬於獲特首批准的6宗仲裁案。他表示，已去信特首和廉政公署質疑鄭是否有人蓄意隱瞞、當中是否已違反問責官員及行政會議成員的利益申報制度、以及希望廉署徹查事件。

