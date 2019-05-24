禾寮坑村命案　被告稱死者與另一男子打架至流血

火炭禾寮坑村2年前發生兇殺案，男村民涉嫌用錘仔扑殺同村另一男村民，涉嫌行兇者事後致電報警時，反稱是遭死者入屋襲擊，事後被捕遭控以一項謀殺罪，案件今(24日)於高院續審。控方播放68歲被告韓勤疇與警方會面的錄影片段，被告在片中解釋他當日報警，原因是他見到住在他單位的租客跟另一男子(即死者)打架，雙方更打到流血收場，但租客在警員到場前已離開，他與死者並不認識。



被告在案發之後一兩天(即前年3月18及19日)與警方進行了4次錄影會面，被告在第一次會面中由他的兒子陪同，但無聘請律師。被告稱，肇事的51A號村屋屬於他的物業，40、50年前他已在該幅土地開設養豬場，及後他將土地買下並在該處建屋。他自己亦住在51A號屋，屋內有三間房，一間他自住，一間是儲物的士多房，餘下一間他準備租給一名黎姓男住客。



被告指案發當日，黎帶同一名男子(死者)到單位，兩人不知甚麼緣故突然打架，「佢哋打得好犀利，我見到就閂埋門，我好驚嘛」，後來黎離開單位，他走出自己房間，便見該男子已倒臥地上，他遂報警求助。警員問他有否見到傷者的傷勢？現場有否血漬？有否兇器？他起初答「唔知道、無留意」，後來他確認現場有血漬。



警員問被告，他在案發當日有否飲酒，他說自己平時有飲涼茶和啤酒。警員向他表示，警方調查後發現他在報案前一小時，曾在村內另一間村內出現，當時他腰間纏住一把木柄錘仔，警員要求他解釋，他說「無呢啲、無呢啲」。



警員又指，警方在51A號屋內的士多房搜出一把錘仔，被告否認錘仔是屬於他的，他估計錘仔可能是做裝修的鄰居暫時擺放在他家的。此外警員又指，警方又在肇事房間搜出染血的木塊及染血的衣物，被告對於這些證物表示「唔知、唔清楚、無嘢講」。