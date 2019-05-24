修逃犯例法案委員會今定去向　正反團體紛表態

立法會內務委員會今日(24日)討論修訂《逃犯條例》法案委員會去向，會議開始前，新界社團聯會、保衛香港運動等多個親中團體到立法會示威區支持修例，其中建制派立法會議員梁志祥接收請願信時，批評民主派早前到外國，要求外國勢力介入逃犯條例修訂，認為修例是香港內部事務，不容外國勢力干預，特此譴責民主派。



保衛香港運動主席傅振中表示支持修例直上大會，批評民主派在法案委員會「拉布」，甚至多次暴力衝擊正式會議，罔顧法律和《議事規則》，癱瘓委員會運作，認為在立法會大會內亦同樣有足夠時間讓議員發表意見，強調免去法案委員會將能夠節省時間，確保修例可以如期表決。



民主派方面，多名議員如胡志偉、尹兆堅等今午在中環開設街站，向市民派發傳單，呼籲市民參與民陣下月舉行的遊行。胡志偉表示，修例影響香港營商環境，較進取的公司會選擇直接到內地投資，較保守的則會撤資，如退至新加坡等地，認為修例影響已經出現。



尹兆堅則形容是次修例是「披着羊皮的狼」﹐指政府一直以台灣殺人案為藉口而推行修例，擔心將來政府會陸續新增一些威脅國家安全的罪行，屆時香港人甚至外國人在港犯了有關罪行亦可能被引渡，認為情況超出法理理解，破壞一國兩制。