泛民批行政機關霸道　偷步宣布修逃犯例直交大會

立法會內務委員會今日(24日)將就《逃犯條例》修訂直上大會表決。內會主席李慧琼在會上匯報與政務司司長張建宗會面，她表示已向張表達立法會只成立一個法案委員會，但部分議員因對程序事宜有不同意見，以致法案委員會至今未能開始工作，內會有需要討論如何及決定向前推展審議工作。



副主席郭榮鏗則表示，向張建宗表達直上大會將永久破壞立法會運作及傳統，亦會嚴重破壞行政立法關係，而現時已有法案委員會隨時準備作審議工作，認為最低限度是政府、建制及泛民有會議討論如何處理草案，而非直上大會。



議員黃碧雲批評，保安局局長李家超「玩偷步」，於內會未決定未來路向便偷步宣布直上大會，猶如下令聖旨，質疑是不尊重內會主席及議員決定，批評做法是行政機關霸道，絕對破壞行政立法關係。



議員許智峯則稱，強推《逃犯條例》會令人權、法治倒退，隨時可將人引渡是可恥惡法，政府若然強推，香港人及民主派定會抵抗到底，而直上大會的做法是史無前例，反問為何要剝奪議員審議法案的機會，並詢問有何急切性要直上大會。