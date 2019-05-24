網民熱話：疑濫用長者八達通搭巴士　恤衫男當場斷正

政府推出長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，是讓合資格人士能以「兩蚊」的優惠票價乘搭公共交通工具。但是自計劃推出後，卻被不少人濫用。有網民在社交平台公審一名疑使用長者八達通搭巴士的年輕男子，獲得其他網民的支持。



網民Ken Wong昨日（23日）在Facebook群組「巴士的事討論區」上載了一張照片。照片中一名穿白色恤衫的年輕男子，坐在巴士上層近樓梯口的通道座位上，低頭玩手機。Ken留言指，有人「博懵」用長者八達通搭巴士：「呢條友醒呀！用長者八達通搭巴士，畀司機叫佢畀返差價或正價，佢話唔好意思，我銀包兩張八達通，我落去入番。」網民忍不住嘲諷該男子：「過到骨就$2搭車，過唔到就畀返差價，好嘢！有贏冇輸」。



不少網民對白衫男的行為感到憤怒：「涉嫌欺詐車資，可以拉得」、「司機可以報警喎」、「樓主你唔報去九巴，就畀啲資料我，我去報喇，呢啲事唔可以咁不了了之㗎」。有人亦分享遇過同類事件，投訴後卻不獲正視：「有段時間見到個40幾歲女人日日用長者八達通搭車，有時司機望住部機，佢就會轉番成人八達通，有日見佢再用長者八達通，就向司機投訴，但換嚟司機一句話佢見唔到。」不過亦網民質疑發文者未有拍得整個過程，不排除是「看圖作文」。



網民有話說：



Chak Mans：九巴冇損失，仲袋多咗錢添，長者卡係畀咗兩蚊，但係九巴收政府全數，跟住條友又再入番差價



Ka Fai Chen：正人渣，仲要用納稅人啲錢幫佢補貼，可恥。



黃偉志：都有一張長者八達通，我都用咗三年，一樣冇事，哈哈哈哈哈哈哈哈



羅淦輝：報警，又或者通知站長



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