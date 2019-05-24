警破網購詐騙集團拉5人　50人「中招」涉款11萬元

近年個人網上購物騙案有上升趨勢，警方網絡安全及科技罪案調查科，聯同東九龍總區重案組及情報組展開聯合調查，鎖定一個網上購物詐騙集團，前日(22日)及昨日(23日)展開行動拘捕5人，牽涉的案件達50宗，涉案金額約11萬元。



據悉，警方在2018年10月開始留意該網騙集團，經過情報搜集及深入分析後，發現網騙集團成員會在網上交易平台或社交網絡平台貼文，聲稱有電子遊戲產品、遊戲機、模型、運動鞋、球衣、主題公園門券等，以比市價低或折扣價出售。當買家過數至指定的戶口或電子錢包後，騙徒就會迅即從交易平台或社交網絡平台消失，受害人無法得到貨物，亦無法聯絡賣家。受害人主要為20至50歲，包括各行各業人士，其中最大宗涉案金額為2.3萬元，該宗騙案受害人欲購買4件運動品牌外套。



警方掌握證據後，重案組探員自前日起一連兩日，展開代號「耀城」行動，突擊搜查港九、新界及離島區多個地點，拘捕3男2女(22至44歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，其中2人報稱侍應，一人為拳擊教練，另外2人無業。警方初步相信5人均參與欺騙及收錢，當中包括集團骨幹成員，部分人為相識。行動中，檢獲3部電腦、6部智能手機、一批銀行卡及銀行文件等，相信與案有關，警方仍在調查案件，不排除有更多人被捕。



警方續指，在今年1月至3月，共接獲578宗網上購物騙案，對比去年同期480宗，上升近2成。根據香港法例210章第17條列明，任何人以欺騙手段，不誠實地取得另一人的財產，而意圖永久剝奪另一人財產，即屬犯罪，最高刑罰為監禁10年，呼籲市民切勿以身試法。消費者為免受騙，應小心選擇網上賣家，並透過有身份認證的網上交易系統進行交易，亦宜光顧信譽良好的大型網站。如購買門券、購物券之類，應透過正式銷售渠道，切勿貪便宜，亦不要相信身份或貨源不明的人士。如覺可疑，應即時停止交易或報警處理。

