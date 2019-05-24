沉降標準一再放寬　輕鐵天榮站附近工程獲准復工

輕鐵天榮站受附近工程影響而出現沉降，有關工程因而於去年6月25日暫停有關的樁柱工程至今。政府發言人今日(24日)表示，天榮站物業發展項目的建築工程已獲准恢復進行。



發言人表示，由於安裝於輕鐵線天榮站7號月台（月台）的沉降監測點記錄超逾預設的停工指標，天榮站物業發展項目於二○一八年六月二十五日暫停有關的樁柱工程。政府亦於同年七月十一日公布有關情況，並由屋宇署及機電工程署（機電署）分別確認相關鐵路設施結構和鐵路運作安全。



負責上述建築工程的註冊建築專業人士已於事後向屋宇署提交事件報告，並建議適當緩解措施，以減低建築工程對附近鐵路設施結構安全的影響。有關註冊建築專業人士並要求復工。



屋宇署確認有關鐵路設施結構安全。港鐵公司已獲徵詢並確認復工不會對鐵路設施結構及鐵路運作安全構成影響。根據《香港鐵路條例》及其規例監察鐵路系統安全運作的機電署，已確定鐵路保持安全運作。就工程復工事宜，機電署亦確定港鐵公司有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。



經考慮上述意見後，有關復工要求今日已獲接納。已暫停的建築工程將於五月三十一日起分階段復工，並會先完成緩解措施中的灌漿工程及向屋宇署提交灌漿工程成效的評估。而只有在屋宇署滿意灌漿工程成效後，發展商方可恢復進行餘下的工程。



另外，屋宇署在審視有關打樁及挖掘工程的修訂圖則時，已要求該項目的註冊結構工程師為餘下工程的每項施工步驟及細節提供全面及詳細的工程學分析，以評估餘下的工程對鄰近建築物及公共設施（包括鐵路結構及設施）可能造成的影響。分析結果確認月台之結構安全在預計的沉降範圍（即150毫米）內不會受到影響。就此，土木工程拓展署轄下的土力工程處已接納負責有關項目的註冊結構工程師對沉降幅度的估算，而港鐵公司亦表示，修訂的預設暫時停工指標不會影響鐵路運作安全。由於有關修訂符合《建築物條例》的規定，故屋宇署接納將月台的預設暫時停工沉降指標修訂為150毫米。



發言人亦指出，因應天榮站的情況，屋宇署在批准有關打樁及挖掘工程的修訂圖則時已施加額外條件，要求項目的發展商、註冊結構工程師、註冊岩土工程師及註冊承建商於進行餘下工程時必須採取一系列措施，以加強地盤監督及工程安全，其中包括要求定期提交沉降監測數據，並按照量度的沉降數據，每月及於各種類工程展開前檢討沉降幅度的估算及更新有關鐵路設施的結構分析。該署會密切留意有關發展，並適時採取必須的跟進行動，如有關沉降情況再次超逾已經修訂的預設停工指標，有關工程必須馬上再次停工，政府亦會即時向公眾發布有關情況。屋宇署的新建樓宇部及地盤監察組亦會定期派員到有關地盤及天榮站視察，以確保天榮站鐵路設施及鄰近建築物的結構安全。