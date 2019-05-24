消防工會撐修逃犯例被指無諮詢　主席認有會員想退會

多個公務員團體早前去信政府表態支持修訂《逃犯條例》，但有公務員不滿，認為有關工會未諮詢會員意見便支持修例，更有傳是政府向工會施壓，其中消防處職工總會有會員揚言退出工會。



該會主席聶元風表示，未有收到政府要求表態支持修訂條例，去信完全是自發，他同意公務員應持守中立，但為彌補法例的不足，認為應支持修訂，亦是按《公務員事務條例》向政府效忠及支持政府施政，與政治考慮無關，至於通過與否，交由立法會決定。他承認，至今收到十多名會員查詢，部分人表示退會，工會稍後會再向他們講解。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，公務員中立，以維持其獨立性，希望政府今次是沒有向公務員施壓，而公務員團體應維護會員權益，避免牽涉法例修訂工作。



另外，政府今早(24日)舉行修訂《逃犯條例》的簡介會，由政務司司長張建宗主持，保安局局長李家超講解，約有百名問責官長及部門首長出席。



消息指，李家超會上指修訂《逃犯條例》原因是為解決台灣殺人案，希望堵塞現時法例的漏洞，絕對沒有政治考慮，強調有制衡機制，不會被濫用，希望出席官員可向外講解。