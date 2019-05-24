議員提草案倡引入租管　運房局稱無足夠基礎支持

立法會議員葉劉淑儀及麥美娟提出《公共及資助房屋商業設施規管(立法條文)條例草案》，建議引入規管租金增幅機制、現有租約續期優先權，及空置稅等措施，以規管房屋委員會分拆出售予領展及領展已轉售的物業，但運輸及房屋局認爲無足夠基礎讓政府支持建議的措施及《條例草案》。



當局表示，對於建議措施能否達到其聲稱目的，即確保已出售物業獲合理地提供康樂設施及其他設施、平衡合法行使私人財產權和業主可能濫用市場權力的情況，以及解決社會對已出售物業租金暴漲的關注有所懷疑。



當局續稱，議員指拆售物業的營運模式有機會違反《競爭條例》，即在市場中具有相當程度市場權勢的企業，濫用該權勢去從事目的或效果是損害競爭的行為。競爭事務委員會認爲，就零售設施而言，所謂由某業主壟斷市場情況需視乎個別地區實際市場狀況，難以一概而論。



當局又說，《條例草案》要求房委會就租金增幅諮詢區議會、拆售物業業主、有關業主立案法團及屋邨管理諮詢委員會等，執行上會出現不少困難，例如若然在諮詢過程中持份者意見分歧，有關建議難以執行。



立法會議員葉劉淑儀、麥美娟對政府回覆表示不意外，但感失望，其中葉劉淑儀批評政府回覆陳腔濫調，指領展及領展已轉售的物業中，經常出現劏舖加租、長期空置等情況，認為這並非自由市場，而是壟斷市場，批評政府沒有看到問題所在。



麥美娟則指，政府多年來一直呼籲領展承擔企業責任，強調若呼籲有效，她們便不會提出私人條例草案，麥斥政府沒有新思維、新辦法，若政府沒有更好的解決方法，便應當接納她們的條例草案，強調政府雖已表態，但仍會去信立法會主席，希望條例草案能夠交到立法會大會上。