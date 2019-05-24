網民熱話：阿仔毀圖書　家長：我個仔好乖　唔好屈佢

在圖書館借書時，愛惜書籍是常識，責任心更是要從小學習。日前有網民訴苦，表示有學生在其工作的學校圖書館，還了一本明顯浸過水的書籍。網民致電其家長時，卻遭質疑冤枉其子，要求提供毀書證據。網民批評，「其實成日圖書館借書啲書真係畀人搞到好慘...」希望借書者可以有多點責任心，愛惜公物。



一名自稱學校圖書館職員的網民，日前在專頁「西客之道 Hispitality Secret」投稿，分享一件家長盲撐兒子的事件。職員表示，雖無法確保借出去的書都是全新，但至少不會借出「爛溶溶」的圖書。然而，她曾收到一本由男學生歸還的書，「一拎起手就知道本書應該浸過水乾番，點都揭唔開嗰隻呀！」由於無法再借出給其他學生，她只好致電該名男生的家長，商討賠償事宜。



不過家長獲悉事件後，第一個反應竟是：「還咗咪得囉，你仲想點呀？」又言「一定係我個仔搞到本書咁㗎咩？唔畀係你哋學校圖書館漏水！」職員只好解釋借出圖書前，會先確保書本適合閱讀，其子亦是紀錄中最後一位借過該書本的學生。家長仍不服，要求職員提供證據，又謂：「我個仔好乖㗎，你唔好屈我個仔呀！」



事後，職員將一本新書及涉事學生歸還的書本對比照交對方。「結果無耐，阿家長都係賠番錢畀學校。可能睇完啲相覺得好大對比，無得再抵賴！」職員補充，書本的金額事小，學生的責任問題事大。網民紛紛在貼文中留言，推論家長的第一反應，「咁還咗咪得囉，你仲想點呀」分明是「身有屎」、「鬼拍後尾枕」。更有人批評成年人也未必會珍惜公物，在公共圖書館的書同樣「情況慘烈」。



網民有話說

Jimz Ioojimooi Ng：因為家長本身都係咁嘅人都唔定。我試過借書返嚟，見到缺頁/劃花/茶漬乜都有。

譚復生：佢個仔，希望可以得到好的教育，長大後好好做人做客人。

Zenia Cheng：咁都想扮冇事，個家長真係教壞小朋友呀！



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