翻新香港仔街市仍為「空談」　區議員斥手腳慢

政府去年預留20億港元推行「街市現代化計劃」，提升由食物環境衞生署管理的現有公眾街市的營運環境。此計劃首個項目為全面翻新香港仔街市，有區議員批評政府事隔約1年至今，仍僅處於與商戶商討安置及賠償的「空談」階段，直斥當局改善公眾街市步伐緩慢，耗費大量時間與商戶商討安置都「傾唔掂」，要求當局加快進度。南區區議會地區發展及房屋事務委員會於下周一(27日)為此開會討論。



財政司司長去年宣布推行「街市現代化計劃」，計劃款項可涵蓋食環署轄下公眾街市各種硬件改善工程，由小型改善工程以至全面翻新，甚至原址重建。惟目前作為項目頭炮的香港仔街市連加裝冷氣等最基本工程仍未開展，區議員柴文瀚直指政府改善街市「手腳太慢」，「同商戶傾得咁慢，政府根本捉唔到商戶想點！」他又得悉政府一直未向商戶交代明確的安置及賠償安排，令商戶無所適從。他建議政府盡快交代細節，以免影響日後向立法會申領撥款的程序，及早開展香港仔街市翻新工程，「呢個街市可作為樣版畀其他區參考，如果呢個都有阻滯，擔心後續項目都郁唔到！」



據食環署向南區區議會提交的文件指，該署的專責小組由去年7月起多次就項目與200多名租戶逐個接觸及聽取意見，該署現正整理相關意見，會繼續與租戶及持份者溝通，盡快就工作路向達成共識。該署又指涉事租戶如參與留場方案並希望在施工期間繼續經營業務，可臨時調遷往同區其他街市繼續經營；而鄰近居民在日後翻新工程期間，可到該署轄下的田灣街市、鴨脷洲街市和漁光道街市等，購買生活所需。