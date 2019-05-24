電子零件黨街頭呃3長者得手　涉案2內地男羅湖離境落網

警方於本周一(20日)接獲一名長者報案，指途經小西灣運動場對開時，有一名中年男子向他兜售「晶片」，並聲稱「晶片」為高科技汽車電子零件，安裝後能令車輛大幅節省燃油，若事主購買「晶片」後，更可以高價轉售圖利。期間，有數名男子聞訊後，俱對「晶片」表示有興趣，並游說事主向該名中年漢購買「晶片」。



事主不虞有詐，隨即到附近一間銀行，提取共5萬港元現金，並將款項交予中年漢。對方收取款項後，向事主聲稱要離開現場提取貨品，要求他在原地等候，惟事主等待約半小時後，仍未見對方出現，懷疑自己受騙，遂立即報警求助。東區警區重案組第一隊接手調查案件，探員經調查後，發現於今年2月及5月，在馬鞍山及葵涌區亦有2宗同類型案件，3宗案件共涉及3名受害人(61至78歲)，涉款約7萬8千港元。



警方經進一步調查，迅速鎖定2名分別48歲及54歲，持雙程證入境的內地男子，懷疑他們與3案有關。至今日(24日)約10時50分，東區警區重案組第一隊聯同商業罪案調查科探員，展開代號「剿蟲」行動，當2名目標內地男子於羅湖口岸出境大堂準備返回內地時，隨即上前將他們截停，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕2人。警方表示，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。