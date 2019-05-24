發現高度入侵性扁平蟲襲港　中學生國際科學賽奪3獎

全球最大規模的中學生科學比賽「第70屆英特爾國際科學與工程大獎賽」本月中在美國鳳凰城舉行，吸引來自全球80個國家及地區，共1800多名中學生參賽。香港今年派出6隊共11名學生參賽，勇奪3個獎項。



其中來自聖若瑟書院的楊沐華和漢基國際學校的叶若言，憑首次在香港多處發現被動物學界評為具高度入侵性的「新幾內亞扁平蟲」，贏得動物科學組別三等獎及Sigma Xi科學研究學會優異獎。楊和叶經大半年時間研究，在全港多區發現一種前所未見的扁平蟲，經過觀察及基因圖譜排列後，證實該蟲是「新幾內亞扁平蟲」。



他們發現該蟲已經開始入侵香港多處地方，包括中環等核心地帶，影響生態及侵蝕多類動物包括蝸牛等。他們促請政府多關注引入新品種的植物時，避免將更多異形品種引入香港。



帶領香港代表隊的新一代文化協會科學創意中心總監黃金耀指出，國際科學賽事的競爭愈趨激烈，全球各地學生科研水平不斷提升，香港隊今年再創佳績，可見學生的科學創意水平已達國際先進行列。他期望政府能增撥更多資源，為香港培育更多優秀的創新科技人才。