理大宿生巴士遊亂噴香檳　紅隧內站立掂隧道頂

大學宿生出席宿舍「巴士遊」活動時疑隨街噴灑香檳等酒精飲品，路過的行人及車輛隨時「中頭獎」，行為被批擾民。



上周六(18日)逾50位身穿香港理工大學學生宿舍務賢堂字樣上衣的大學宿生登上一輛開篷巴士，參與該宿舍舉辦的活動，行車期間疑有人於巴士上層拿起香檳等酒精飲品，向街道的路人噴灑酒精液體，既令途人或車輛無故「遭殃」、又弄髒街道。當中又有宿生於巴士駛經紅隧時站立及高舉雙手，雙手或快將觸及隧道頂部，狀甚危險。



根據務賢堂的社交平台資料，是次「巴士遊」活動並非首次舉辦，而此活動本身是該宿舍的年度活動「務賢祭」的行程之一。該宿舍於上周亦舉行一連七天的「務賢祭」活動，行程包括「巴士遊」、鋼索滑翔(Zipline)、露營、跳潭(Cliff Jumping)等。



理大對此表示，知悉務賢堂的宿生舉行「務賢祭」一系列的活動，其中也包括巴士遊的項目。校方一向重視學生行為操守，正與相關負責的同學了解及跟進事件，同時亦會藉此事件，提醒同學持守應有的行為守則。