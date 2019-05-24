內地網上租屋平台欠規管　民眾住屋安全沒保障

內地有租住房屋平台屢因出租房甲醛超標遭租客投訴。早前江蘇南京一對母子入住該平台租出的房屋後四個月，其兒子便證實患上白血病，其後身亡。而經檢驗後發現該出租屋客廳及睡房甲醛含量超標，而甲醛正是導致白血病的元兇之一。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集炮轟內地網上出租「甲醛屋」成安全陷阱，網上租屋平台如無掩雞籠，令民眾住屋安全失去保障。



早前江蘇南京一對母子透過內地網上租屋平台「自如」，租住一個兩房一廳嘅單位，惟住了不足四個月，三歲兒子就確診患上白血病，且病情急速惡化，最終病逝。經檢驗後發現該出租屋甲醛含量都超標，租屋平台最後亦「知衰」，表示可以支付「七位數賠償」。而同一租屋平台，去年亦有一名男租客租住杭州一個單位兩個月後確診白血病，最後亦離世，其太太及後去到該單位做空氣檢測，亦發現該單位多處甲醛濃度超標。其後不論是租客或傳媒均多次在此平台出租的單位檢測到甲醛含量超標。



節目點出，有關租屋平台其實知道甲醛屋問題，不過利字當頭，繼續照租出去，當有租客發現甲醛超標，就一邊叫租客退租搬走，一邊帶新客看樓盤，無視單位對健康的影響。且租屋平台出租單位不止有甲醛屋，還有偷拍問題，網上租屋平台就如無掩雞籠，出租單位的安全根本毫無保證，甚至係明知單位新裝修後，甲醛濃度仍然處於危險水平，但為了盡快賺錢，就急急把甲醛屋出租，租客入住隨時沒命。



家是人們最基本的需求，但在中港兩地房屋被炒賣，令大眾苦不堪言，現在甚至付出昂貴租金亦得不到安身之所，只能夠換來一間會置人於死地的甲醛屋。長此下去，國家連保證民眾「齊家」都做唔到，試問還怎麼做到「平天下」呢？



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