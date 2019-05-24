政Whats噏：泛民催促二讀國歌法　百歲唔死都有新聞

立法會《國歌條例草案》委員會自2月起舉行咗17次會議，終於完成國歌法審議工作，條例草案稍後就會喺立法會大會恢復二讀。不過今日(24日)委員會舉行最後一次會議，民主派議員貫徹始終繼續玩嘢，其中議員許智峯(峯鴿)就不斷提出規程問題，又要求點算會議法定人數。以為民主派又拉布啦，點知佢哋又突然要求國歌法盡快於大會恢復二讀，峰迴路轉到連飲食界立法會議員張宇人(Tommy)都話，真係一百歲唔死都有新聞喇。



《國歌條例草案》委員會今日朝早開會，處理由14名民主派議員提出嘅40多項修正案，有份就草案提出修正案嘅峯鴿，會上不滿議員只得嗰幾分鐘時間去討論修正案嘅內容，多次提出規程問題，仲要求點人數，隨後多名民主派議員包括胡志偉、張超雄等亦都對草案提出各種質疑，包括要求刪除草案中「弘揚愛國精神」字眼、奏唱國歌時需要肅立等條文。



好不容易討論終於去到尾聲，點知多名民主派議員包括楊岳橋等就追問，草案幾時可以喺大會恢復二讀，作為拉布中堅分子嘅議員陳志全(慢必)，原本於會上仲質疑法案委員會主席廖長江(Martin)限制議員發言時間「慳咗啲時間用嚟做乜嘢呢」，轉頭佢就「華麗轉身」，要求負責草案嘅政制及內地事務局局長聶德權承諾即時將草案提交大會審議。



唔通民主派忽然愛國，想快啲通過國歌法？作為建制派一員嘅Tommy聽到慢必嘅可疑言行，直情話「一百歲唔死都有新聞」，質疑佢哋係咪想利用國歌法喺大會上拉布。



俗語話「阿婆走得快，一定有古怪」，政府正計劃將《逃犯條例》修訂於下月12日直接於大會恢復二讀，究竟民主派係忽然愛國，想國歌法盡快通過，定係圖謀藉國歌法拉布，拖延《逃犯條例》修例，大家應該心中有數。不過，Martin已經宣布會喺下月14日先至將國歌法法案委員會嘅報告交上立法會內務委員會，意味有排都未能於大會上審議，民主派嘅如意算盤睇怕都打唔響喇。