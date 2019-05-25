Dr.東：炎夏跑步易心臟病發　一旦不適要即停

夏日炎炎，烈日當空下做運動除了有機會中暑，原來更會誘發心臟病發風險。有心臟科醫生指出，濕熱的環境下跑步會大量出汗，令身體的水份流失，太熱缺水增加心臟負荷，有機會出現「心亂跳」；如果本身有心血管疾病，情況將更危險，中暑有機會誘發心臟病發。他建議炎夏跑步要循序漸進，先從1、2公里短距離開始，再逐漸增加，如過程中出現心口翳等不適，要即時停止，並接受檢查。



香港心臟專科學院院士陳良貴醫生表示，跑步本身對身體好，但在炎夏濕熱的環境下跑步，誘發心臟病的風險會增加，因身體水份流失，容易出現缺水及中暑。他解釋，一旦中暑，有機會導致昏厥，同時影響心臟，即使沒有隱性心臟病，亦會增加心臟負荷，可能出現「心亂跳」。缺水同時會導致神志不清，「當個人迷糊時，判斷能力減弱，未必做到正確判斷，對於心口痛嘅感覺未必咁清晰，如果唔理繼續跑，就會誘發心臟病，但要事後檢查，才知道暈倒是因為中暑缺水還是心臟問題」。



不過，炎夏亦不等於要停跑，陳良貴指只要掌握3大要點，可以安心跑步。首要，不要在烈日當空正午12時跑步，應選擇清晨或黃昏時段跑步，減少長時間曝曬；第二，跑步前要留意有否足夠水份，跑步前宜飲500毫升水，預防跑步期間缺水；第三，炎夏跑步需注意服飾，要穿著鬆身、容易排汗衣物、減少穿著棉質吸汗衣物，從而減低高溫缺水令心臟不能負荷。



市民平常亦需留意有否隱性心臟病。陳表示，若日常步行急速時已感「心口翳」、行3層樓梯突然感氣促等，均屬心臟有問題的先兆，應先找醫生檢查身體，才決定是否適合跑步；而向來沒有做運動的市民，亦不應突然進行劇烈運動，因心臟或難以適應，增加心臟病發風險。他建議跑步前先進行5至10分鐘熱身，有助習慣濕熱的環境，加快心臟適應，循序漸進地跑亦可減低風險。



至於高風險人士，即家人60歲前有心血管等問題或心臟病病歷，若本身有心臟病病徵或是專業運動員，均宜接受運動心電圖檢測，儀器類似一部「跑步機」，連接心電圖機，以量度使用者在跑步期間有否心律不正及血壓異常等問題，及早發現心臟隱患。



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